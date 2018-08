Nyförvärvet spelklar för Ljusdal: "En dimension till"

Se matchen live: Elitettan startar om – se matchen mellan Ljusdal och SDFF här

Till slut blev arbetstillståndet fixat för Ljusdals nyförvärv Hayley Dowd och amerikanskan finns nu med i truppen när Ljusdal kliver in i höstsäsongen mot Sundsvalls DFF.

– Det ska bli spännande att se vad hon kan hjälpa oss med. Hon har varit jättebra i Sandviken och kommer lägga till en dimension för oss med sina egenskaper, säger Ljusdalstränaren Anneli Andersén.

Med 11 mål på 12 matcher i division 1 var det bara en tidsfråga innan Sandvikens guldklimp skulle söka sig högre upp i seriesystemet. Under förra veckan kunde sporten berätta att övergången i stort sett var klar men att vissa detaljer återstod. Under fredagseftermiddagen föll alla bitar på plats.

– Hon har tränat med oss en och en halv vecka. Det är såklart mycket att ta in i början. Hon ska komma in socialt och sportsligt i gänget. Samtidigt har det varit en otrolig energihöjare för hela laget att få in en spelare med hennes kvalitéer.

Är det framför allt som anfallare hon kommer användas?

– Det vet man inte, det får framtiden utvisa hur vi kommer göra. Men jag tror hon kommer bidra i många delar av spelet. Det är en väldigt explosiv spelare som har god teknik så vi hoppas att hon ska kunna bidra med sina offensiva kvalitéer.

Kommer hon spela imorgon?

– Det finns väl anledning att tro att hon kan få lite speltid imorgon men mer än det kan jag inte bjussa på.

Ljusdal har ännu inte vunnit i Elitettan, men samtidigt spelat fler oavgjorda än förluster. För motståndet imorgon står sjätteplacerade Sundsvalls DFF.

– Vi kanske har spelat något för många oavgjorda matcher. Det ger dåligt betalt att spela oavgjort. Om kanske två av de oavgjorda varit segrar istället hade alla nog varit mer nöjda. Så det är klart vi vill samla poäng nu under hösten, säger Anneli Andersén.

