Nya trygghetsboendet invigt i Färila: "Det är otroligt fint"

Arbetet med att göra om omsorgsboendet Mångs-Pers till ett trygghetsboende drog i gång i vintras. Renoveringen blev färdig nu i sommar och den första augusti flyttade de första hyresgästerna in.

På torsdagen var det öppet hus där allmänheten fick se resultatet av omvandlingen. Invigningstalare var Yvonne Oscarsson (V), ordförande i omsorgsnämnden.

– Det känns fantastiskt bra att se det färdigt. Jag har varit här flera gånger och följt arbetet. Det är otroligt fint och vi säger lycka till från kommunens sida, säger hon.

Även Richard Brännström, vd på Ljusdalshem, är nöjd med projektet och säger att arbetet med omvandlingen har fungerat bra. Sedan tidigare finns det trygghetsboenden i Ljusdal och i Järvsö byggs det ytterligare ett boende.

– Vi har 156 lägenheter i trygghetsboenden i kommunen och det är många platser för en kommun av den här storleken. Det finns ett behov av trygghetsboenden. Vi ser att folk är ensamma, men här får de ha människor omkring sig. Man väljer själv hur aktiv man vill vara, säger Richard Brännström.

Under dagen fick de som ville gå runt och kika in i de ombyggda lägenheterna och i de övriga utrymmen som finns i huset. Gunborg och Bosse Embretsen är två av de nya hyresgästerna på boendet. De flyttade in i sin trerummare den första augusti.

– Vi ville flytta medan vi kan gå och göra saker själva. Det är jättefint här och förhoppningsvis blir det bara bättre och bättre, berättar Gunborg Embretsen.

Fakta om trygghetsboende:

Ett trygghetsboende är för dig som är äldre och vill ha mer trygghet och social samvaro än vad du kanske får i ditt nuvarande hem. Det krävs inget biståndsbeslut för att bo i trygghetsboende. Du hyr din bostad på eget initiativ. Till skillnad från äldreboenden ingår varken mat, service, omvårdnad eller sjukvård.

Däremot är bostäderna funktionellt utformade, boendet har gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation. Dessutom finns det en bovärd.

Källa: Ljusdalshem.