Nu öppnar Sveriges enda street artgalleri – i Ljusdal: "Vi tänker tvärt om"

På lördag är det grand opening av gatukonstgalleriet Norra Station, mitt i Ljusdal. Inte i Stockholm, Gävle, Sundsvall eller Örebro – utan i lilla Ljusdal, köpingen som aldrig blev tillräckligt stor för att kallas stad.

Initiativtagaren, Charlie Granberg, Maria Norén och fastighetsägarna, systrarna Johanna och Julia Öhman, är alla spända inför stora öppnandet. De kan nästan inte fatta att de vilda planerna på att göra Ljusdal till "Världens största konstutställning" nu nästan lever sitt eget liv.

Men vad händer egentligen när den rebelliska gatukonsten, som hellre tar plats där den inte är välkommen än anpassar sig till erbjudna klotterplank, nu välkomnas in i gallerivärmen? Tappar den sin revolutionära kraft och blir mainstream? Eller kan den fortfarande uppvigla, överraska och uppröra med sin färgrikedom och obeständighet?

Kanske är det den kluvenheten som gjort att det finns ytterst få renodlade street artgallerier i världen. Och när det väl händer, är det ju helt i linje med konstformen att det till slut sker i en liten landsortshåla i Norrland.

Street art, gatukonst, är naturligtvis lika mångfacetterad som andra konstriktningar. Här finns såväl spraymålarna som väljer mörkrets skydd för sin konstverksamhet, som etablerade konstnärer som inbjuds att skapa muralmålningar i världens storstäder.

Det är framför allt den senare kategorin som nu tar plats på galleri Norra Station, snett mitt emot järnvägsstationen.

En som gillar Ljusdal är den holländske konstnären Leon Keer, som målar tredimensionella motiv på väggar och gator i storstäder som Paris, Dubai och Berlin. När han såg ut över Hälsingland från Järvsöklack utbrast han: "I´d rather stay here than in Paris".

Han har nu målat en uppochnervänd husvagn på väggen utanför galleriet.

– När vi reste runt med honom i landskapet såg han att det stod husvagnar överallt, så det fick bli en som står upp och ner utanför galleriet – för vi tänker tvärt om, säger Maria Norén, projektledare för Norra Station.

Även om nya galleriet även visar målningar på duk, så är det golv och väggar – inomhus och utomhus – som väcker mest intresse.

Den stora installationen av Leon Keer finns en trappa ner i galleriet – en ljudstudio i storformat – som en hommage till musikern Charlie Granberg kanske.

Hela installationen är väldigt verklighetstrogen i sin 3D-gestaltning och jag vill genast gå fram och lyfta upp den välta stolen från det rutiga golvet – innan jag inser att den faktiskt är målad på plats. Faktum är att allt är en illusion. De stora hörlurarna, rullbandspelaren och högtalarna är ett konstverk som kanske kommer att målas över om när det blir dags för nästa utställning i början av november.

Den andra artisten med världsnamn inom gatukonsten, WD, eller pseudonymen Wild Drawing från Bali, har redan presenterat sitt första verk för Ljusdalspubliken. Lens, på Riobiografens väggar, med detaljer ur filmhistorien, har väckt stor uppmärksamhet – och faktiskt ren glädje – hos förbipasserande.

I själva galleriet kommer WD på lördag att visa en installation på entréplanet, som ännu är under uppbyggnad vid mitt besök på torsdagen. I ateljén arbetar han för fullt för att bli klar med några tavlor som också ska hänga på väggarna.

Två nyare street artartister visar också upp sig i premiärutställningen. 29-åriga konstnären Victoria bor i Stockholm men kommer från Boden. Hon skapar surrealistiska och drömska motiv av djurfigurer i svartvit skala. "Huvudet uppe bland molnen" är hennes tema på Norra Station.

Norske konstnären Teg bor i Bergen och gör abstrakta konstverk på väggar och golv inne på galleriet. Även några tavlor med hans motiv med bubblor i olika färglager hänger på väggarna.

En street artbutik med skateboards, färgburkar och kläder hör också till konceptet med galleriet i Ljusdal.

Kanske är det framför allt den storslagna idén, det stora intresset från kända internationella konstnärer, och det växande självförtroendet i en norrländsk glesbygdskommun som gör att jag verkligen hoppas att gänget bakom Norra Station ska lyckas.

I alla fall är det många ungdomar som anmält sig till målarkurserna i street art som hålls på galleriet. Och det är nog läge för Ljusdals kommun att snabbt sätta upp en klottervägg i Ljusdal nu när skaparlusten får en extra kick i form av etablerade konstnärer som visar vad gatukonst kan vara.