Ljusdalstrio klar för hyllningskonserten i Kårböle: "Vill komma och visa sin uppskattning"

Det vankas en tre timmar lång konsert för att hylla de som ställde upp under sommarens bränder i Ljusdals kommun.

Nu är Ljusdalstrion Casper The Ghost, Nilla Youth & Hillbom klara för konserten. Barndomsvänner från Ljusdal som redan som 6-åringar började att spela in musik.

– Det känns extra fint att Casper The Ghost, Nilla Youth & Hillbom vill komma och visa sin uppskattning till de ungdomar som hjälpte till under bränderna. Bredden i programmet blir unikt, säger projektledaren Per Persson, i ett pressmeddelande.

Sedan tidigare är bland andra Thomas Di Leva, Roger Pontare, Maja Strömstedt och Yohio klara för konserten.