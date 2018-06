Ljusdals ess Cornelia Kapocs om akuta sjukdomen och prognosen: "Jag mår bättre – men är inte redo för match"

När topplaget Kungsbacka gästade Ljusdal på söndagens saknades en viktig kugge i hemmalaget.

Och det var en match det sved lite extra att missa för Cornelia Kapocs, den mot sina gamla lagkamrater.

– Visst, det var ju trist. Men jag hann ändå titta in en kort sväng på Järnvägs och säga hej till alla, berättar den 17-åriga jättetalangen från Göteborg.

Under vårens matcher i Elitettan har Cornelia Kapocs varit ett positivt utropstecken i laget, med starkt spel och fyra snygga spelmål.

Hon laddade som vanligt inför söndagens match, men kände också att något var knas med kroppen.

– Jag hade ont i ryggen, och trodde väl det bara var något muskulärt som jag försökte jobba bort. Men det visade sig vara symptom på något helt annat, berättar Kapocs.

Det blev obehagligt uppenbart under natten mot fredag när smärtorna blev värre och hon fick hög feber.

– Jag fick hjälp att ringa efter ambulans, det var väldigt obehagligt och jag mådde väldigt illa.

Väl på Hudiksvalls sjukhus kunde läkarna snabbt konstatera att det handlade om njurbäckeninflammation – en allvarligare form av urinvägsinfektion som kan ge svåra komplikationer.

Dessbättre hade Cornelia Kapocs tur i oturen.

– Jag reagerade bra på den antibiotika som sattes in, och började snabbt må bättre. Det var skönt att få svar på vad det handlade om. Men jag blev kvar för observation några nätter på sjukhuset, berättar Kapocs, som fick åka hem på lördagskvällen.

På söndagen var hon på plats för att titta på den dramatiska matchen på Erik Hamréns plan, där Ljusdal bara var någon minut från skräll och den första segern i Elitettan.

– Det är aldrig kul att stå på sidan, särskilt i en sådan här match vill man ju vara med och kämpa. Samtidigt fick jag extra inspiration, och en kick, av att se hur tjejerna krigade. Och jag trodde verkligen det skulle räcka till seger, men den kommer snart, lovar Cornelia Kapocs.

Det dröjer dock ännu ett tag innan hon själv kan vara med och bidra igen, helt säkert är att den formstarka F19-landslagstjejen missar torsdagens livesända bortamatch mot tabellåttan Mallbackens IF Sunne.

– Jag ska käka antibiotika i åtta dagar till, och ska inte anstränga mig under den tiden. Så just den matchen går bort, men förhoppningsvis är jag tillbaka innan vårsäsongen är slut. Just nu handlar det om att ta hand om min kropp, säger Cornelia Kapocs, som mår helt okej i vardagen och som under dagarna finns med som instruktör på Fotbollsskolan.

– Infektionen och febern har lagt sig, jag kan bara få lite ont i ryggen ibland. Det är ganska okej nu.

