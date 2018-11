Läsartext: En fantastisk jubileumskonsert med Ljusnandalens Storband

Vi bugar oss djupt för Ljusnandalens Storband, som i år fyller 40 år. Vilken prestation att hålla ihop ett storband med 17 musiker och 3 vokalister, utspridda från Härjedalen till Östersjökusten, långa resor till repetitioner och nu, två konserter – i Sveg och i Ljusdal dagarna efter varandra.

I söndags eftermiddag strömmade en förhållandevis stor publik till den fina Slotteaulan på Gymnasieskolan, och vilken belöning vi fick! En fantastisk konsert av Storbandet med tre (!) kvinnliga vokalister, 26 låtar plus ett extranummer och en paus, där det bjöds på läckra specialiteter från Härjedalen. Fint att få tid till att sträcka på benen och tillfälle att mingla. Det uppskattades.

Men nu till det musikaliska. Programmet bestod av melodier från de gångna fyrtio åren. Tänk vad en ny röst kan tillföra nya dimensioner, och här menar vi den unga sångerskan Karin Regnander. Vilken begåvning, vilken röst och vilken utstrålning! Efter Storbandets inledning med fyra låtar från deras första tid presenterade sig Karin med I'm beginning to see the light , It's only a paper moon och lite senare Misty, en av konsertens absoluta höjdpunkter.

Men de båda andra skickliga vokalisterna, som vi känner sen många tidigare konserter med Storbandet, Eva Regnander och Karin Johansson, är verkligen inga duvungar, de vet hur storbandssångerskor ska låta och de visade det också denna kväll. Eva framförde I'm in the mood for love så innerligt härligt att hjärtat nästan smälte. Hon fortsatte med beredskapstidens Någonstans i Sverige och We'll meet again, där de flesta av oss i publiken kunde nynna med. Karin Johanssons personlighet som sångsolist kom fint fram i låtarna Halleluja I love him so och Crazy.

Efter pausen kom den största överraskningen, nämligen den unga Karin Regnander tillsammans med sin mamma Eva och Karin Johansson , här i en trio som Harmony Ladies. Ja, ni minns kanske Harmony Sisters från 1950-talet. Eva, Karin och Karin lät precis lika bra som dessa! Vilket sväng, vilket gung i låtarna Don't sit under the apple tree, Begin the beguin och framför allt i Stompin' at the Savoy, en annan av höjdpunkterna.

Sångsolisterna kunde lugnt luta sig mot det välspelade och säkra Storbandet. Alla sektionerna fick visa upp sig med enstaka soloinslag, de fem saxofonerna, de fyra trombonerna, de fyra trumpetarna och de fyra i kompet, de flesta grånade herrar och en ung kvinna, vilkas spelglädje smittade av sig på vokalister och publik. Vi nämner två låtar, där vi tyckte att orkestern verkligen visade sin klass, Chattanoga choo choo och Stompin'at the Savoy, men vi skulle kunna räkna upp många.

Storbandets historia under de 40 åren fick vi oss berättad bit för bit av en kvinnlig konferencier i en festlig, glittrande, tidsenlig klänning. Tyvärr presenterade hon sig inte. Synd! Hon var ju en så viktig person i föreställningen.

Innan kvällen var slut harangerades nestorn, entusiasten, saxofonisten och storbandsledaren sedan starten 1978, Yngve Persson. Han fick en lång och varm applåd, liksom hela storbandet och de tre solisterna.

Vi lämnade storbandskonserten gladare än när vi kom, nynnande på extranumret The Lullaby of Brodway eller någon annan låt bland de gamla fina örhängena, som länge kommer att ljuda i vårt inre öra.

Sven-Erik och Sonja Walter