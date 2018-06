Krutröken låg tät när Järvsö skytteklubb anordnade tävling: "De skjuter med samma kaliber som skidskyttarna"

Regnet duggar vid Nor skyttebana utanför Järvsö under söndagsförmiddagen. I sekretariatet jobbas det med att ta in anmälningar och dela ut ammunition till de skjutglada deltagarna som kommit. Snart kommer Järvsö sport- och skytteklubbs ordförande Kalle Hellgren för att berätta om dagens tävling som arrangeras för andra året i rad.

Läs även: Sommarskytte i Järvsö

– Idag skjuter de med precis samma kaliber som skidskyttarna, och miljömässigt och bullermässigt är det fördelaktigt för det smäller i princip inget, säger han.

– Och framför allt så är det billigt, det är betydligt billigare att skjuta ett så kallat 22-skytte, säger Kalle Hallgren och menar kalibern på geväret.

Läs också: Populärt att testa skytte på lovet: "En sport som kräver en hel del"

Gevärsskyttarna går en utstakad bana med fem stationer där de skjuter på tavlor föreställande olika djur, till exempel ekorre, räv eller vildsvin. Vid varje station sitter det två kontrollanter som markerar skotten efter färdig skjutning. Deltagarna skjuter fem skott per station, och sedan går de vidare till nästa.

Enligt Kalle Hallgren är tävlingen något för hela familjen. Han förklarar att de yngsta, juniorerna, sitter och skjuter med stöd, och de äldre i dam- och herrklassen utövar stående skytte.

– Högsta poängen blir 125 poäng. Sällan någon som uppnår det, förra året kom någon upp i 110 poäng tror jag, säger han.

I snår och terräng skymtar kontrollanter med gula västar. Här och var hörs en låg smäll, för att det sedan blir tystnad. Det enda som hörs är några tävlingsdeltagare som pratar med varandra vid parkeringen.

Sofia Andersson, 15 år, från Järvsö har skjutit färdigt och är nöjd med sitt resultat.

– Jag har inte skjutit något i år, så det här är första gången, säger hon.

Hon har skjutit sedan förra sommaren och berättar att intresset för sporten har kommit från hennes pappa, och hon tror att det här är ett intresse hon kommer att fortsätta med.

– Det här är kul, jag skjuter lerduvor ibland också, säger hon.

Läs även: Nytt hotell ska byggas i Järvsö – med fokus på cykling

Dagens tävling har lockat inte bara kommuninvånarna, utan det finns även skyttar från Dalarna och Bjuråker på plats för att tävla om dagens priser som skytteklubben skramlat ihop. För att vinna en skyttetävling krävs det en hel del, menar Kalle Hallgren.

– Det finns någonting där vederbörande har fallenhet för skjutning, en del klarar inte alls av det. Skytte innebär träning och är en färskvara. Det går inte att träna och bli bra och tro att man är lika bra om fem år. Det är inte som att cykla, säger han.