Jonas Cheva fick topplacering i Sveriges snyggaste bil: "Jättehäftigt att ha kommit så långt"

Det är en glad och entusiastisk Jonas Gävert som vi når på telefon från bilträffen Västerås Summet Meet.

– Det blev en andraplats, det är jättehäftigt, säger han.

Första platsen gick till Johan Eriksson och hans Dodge Charger RTR. En bil som enligt Jonas Gävert byggts med hjälp av stora bidrag från sponsorer.

– Det går inte att slå, inte som vanlig dödligt som jag är, säger Jonas Gävert, som förutom lacken har bekostat sin bil hel själv.

Bakom tävlingen Sveriges snyggaste bil står tidningen Bilsport Classic. Varje år får tidningen in mängder med förslag på bilar. En jury tar sedan fram tio finalister som allmänheten kan rösta på. Rösterna viktas sedan olika beroende på om de skickats in via Internet, via post eller om de lämnas vid själva finalen. Och näst flest poäng i år fick alltså Ljusdalsbilen.

Nu väntar fler biltävlingar runt om i landet för Jonas Gävert och hans Cheva. Och han har även fått en förfrågan från utlandet att medverka med sin bil i en kalender med exklusiva bilar.

– Inte illa för en bil från ett vanligt garage i Ljusdal, summerar Jonas Gävert. Det är jättehäftigt att ha kommit så här långt.