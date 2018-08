Jägare frias från att ha skadeskjutit björnhona – polisen: "Uppenbar nödvärnssituation"

Det var sen på kvällen den 19 augusti som jägaren, en man i 30-årsåldern, var ute i skogen för att jaga grävling i Rödmyra utanför Järvsö. När det hade börjat att skymma fick jägarens hund upp ett spår och drog iväg.

Läs mer: Jägare på grävlingsjakt skadesköt björn – misstänks för jaktbrott

När jägaren kom ifatt hunden såg han att den skällde mot en granförtätning – där det visade sig att en björnhona gömde sig.

Enligt tidningen Jakt&jägare ska mannen ha försökt att backa ur situationen och sedan skrämma djuret med ett varningsskott.

Det fick istället motsatt verkan.

Björnhonan rusade ur sitt gömsle och störtade mot jägaren som då avlossade ett andra skott från nära håll som träffade djuret. Efter att björnen skjutits tog sig mannen ur skogen och larmade polis.

Länsstyrelsen kopplades in för att sätta in eftersöksjägare för rovdjur som spårade den skadeskjutna björnen. Sent på natten hade det skadeskjutna djuret spårats och avlivades.

En polisanmälan upprättades efter händelsen då björnen skjutits två dagar innan licensjakten på björn startade, och mannen misstänktes för grovt jaktbrott. Men förundersökningen har nu lagts ned.

– Det finns inget som pekar på att det inte skulle ha handlat om en uppenbar nödvärnssituation, säger Lars Fredin, polisens utredare och jaktbrottssamordnare i Gävleborgs län till tidningen Jakt&Jägare.