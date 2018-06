Gert monterar solpaneler på taket – ger mindre elräkning och gynnar miljön: "Ligger i tiden"

Läs också: Solceller som tak ska löna sig – räcker till hushållsel och uppvärmning

Tanken på solpaneler har funnits med Gert och Ninni Bagge under flera år. Problemet är att det har varit för dyrt. Nu har de ändå valt att satsa, efter att ha kommit i kontakt med Bengt Gustafsson på Järvsö Energiteknik.

– Vi har diskuterat fram och tillbaka under hela vintern och vårvintern och landade till slut i ett skrivet kontrakt, berättar Gert Bagge.

Han och frun Ninni har bott på gården sedan årsskiftet mot 2012, och de är mycket intresserade av miljö.

– Det ligger i tiden och det känns angeläget att vara miljömedveten. Det känns bra att bidra till en sänkning av koldioxidhalten och minska oljeberoendet, säger Gert Bagge.

En annan anledning är det ekonomiska, menar han. För att få en billigare elräkning.

– Och staten har gjort så att man nu också får sälja det överskott som blir.

De har inte räknat ut exakt hur lång tid det kommer att ta att ha tjänat in den investering de nu gör i solpanelerna, sju till åtta år har nämnts. Men att de kommer att tjäna på det i längden tvekar Gert Bagge inte på.

De har även lämnat in en ansökan till länsstyrelsen, som nu är under handläggning. Gert Bagge räknar med att de den vägen kommer att få tillbaka 30 procent av investeringskostnaden.

– Och det beräknas på både material och arbetskostnader, inklusive moms, berättar han.

I midsommarveckan monterar nu Bengt Gustafsson och Gert Bagge solpanelerna på västra sidan av taket. Och det passar extra bra att göra denna investering just nu, eftersom snickare samtidigt är på plats för att renovera taket, och byggnadsställningar redan är uppställda.

Förhoppningen var att allt, även renoveringen, skulle vara klar innan midsommar. Men än återstår för en elfirma att slutföra elinstallationen och för Ellevio som äger elnätet att byta ut elmätaren. För att sälja överskottselen behövs sedan också ett godkännande från Ellevio.

Anläggningen med sina 28 solpaneler är dimensionerad för att täcka ungefär halva behovet av el under perioden maj till september.

– Större delen av elproduktionen kommer så klart att ske under juni, juli och augusti. Maj och september kan också räknas in under bra år, säger Gert Bagge.

Även under vintermånaderna kommer panelerna att bidra till elförsörjningen, även om det är ett väldigt litet bidrag det handlar om, enligt Gert Bagge.

Mer om solceller

Energimyndigheten har märkt att intresset för solceller har ökat kraftigt under de senaste åren. Därför samordnar man nu en satsning av kommunernas energi- och klimatrådgivare som fram till hösten 2019 ska resultera i fördjupad rådgivning till privatpersoner, organisationer och företag. Det kan handla om att anordna seminarier, studiebesök, studiecirklar och ställa ut på mässor.