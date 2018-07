Evakuerade från Huskölen får återvända: "Skönt att komma till sådana beslut"

– Det är skönt att vi kommer till sådana beslut nu i insatsen. Vi har kommunicerat ut det via kommunen och länsstyrelsen och det är en organisation som är igång just nu, sa räddningsledare Robert Strid under eftermiddagens pressträff.

Beslutet togs efter att skogsbranden i förlängningen vid sektorn norr om Enskogen nu inte är lika riskfylld som tidigare.

– Vi ser att vi har inte den risken vi hade fram till i morse. Det handlar om ett sextiotal fastigheter dit man får komma tillbaka, säger Robert Strid.

För att återvända till Huskölen går det endast att köra in via väg 724 norrifrån från väg E45.