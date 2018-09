Emma drömde om New York – köpte radhus i köpingen: "Ljusdal har potential"

Nästan inga av Emma Färlins gamla kompisar bor kvar i Ljusdalsbygden, men själv planerar hon inte att flytta härifrån. Här har hon sin sambo Lars, en son och en dotter. De bor i radhus i Ljusdal, och hon säger att det aldrig varit tal om att flytta egentligen.

– Jag har alltid varit en familjär person, alltid velat ha familj. Jag ville vara en ung förälder och då jag träffade Lars var vi överens att vi ville ha barn, och bo här. Kompisarna som flyttat – jag tror inte de kommer att vara borta för resten av livet. De pluggar och jobbar, alla har olika drömmar, och jag tror de kommer tillbaka senare. Fast... jag vet inte om jag hoppas mer än vad jag tror, säger Emma, som sopsorterar medan hon pratar, och stökar runt bland barnens saker. Hon gillar närheten till service och bekvämligheter, så att stanna i Färila där hon växte upp var inte riktigt vad hon ville.

– Mest av praktiska skäl. Jag vill inte ha långt till allt. Dessutom är det mysigt här i bostadsområdet, vi har fin gemenskap och det är nära till allt.

Då föräldraledigheten med andra barnet var över, började hon först jobba i en blomsteraffär – och som säljare.

– Samtidigt startade jag mitt företag, Emma Inreder, så det blev tre jobb. Det kändes som ett för mycket. Nu har jag hittat ett annat, heltidsjobb, så nu blir det en arbetsplats, firman och familjen.

Läs även: Trine vill stanna i Järvsö: Storstäder gör mig stressad

Kan du berätta om företaget?

– Egentligen är det en bisyssla, och fortfarande under uppbyggnad. Jag har en hemsida och får några uppdrag varje månad, men jag vill inte gå "all in" just nu. Jag funderar på hur jag ska utveckla det på bästa sätt.

Entusiastiskt pratar hon varför det blev ett företag – efter att hon läst in en distansutbildning.

– Egentligen är jag ingen pluggmänniska. Oftast skaffar jag mig erfarenhet genom att göra saker. Men när jag var föräldraledig läste jag online på kvällarna, en inredningsutbildning.

Jag är litet som Pippi Långstrump, tänker att 'Det här har jag ju aldrig gjort förut, så det går säkert bra'. Jag har alltid varit sådan.

– Jag är litet som Pippi Långstrump, tänker att "Det här har jag ju aldrig gjort förut, så det går säkert bra". Jag har alltid varit sådan. Och så gör jag det bara. Det är inget problem. Blir det fel, då gör vi bättre nästa gång. Samtidigt funderar jag mycket innan jag tar ett beslut, jag är noga och kastar mig inte bara ut. Men jag är en lojal arbetsmyra, om någon anställer eller jag får ett uppdrag, är det min skyldighet att göra det allra bästa - jag vill inte göra något halvdant.

Ljusdals kommun vill locka tillbaka utflyttarna – med "Stockholmskvällar"

Det är inget problem. Blir det fel, då gör vi bättre nästa gång.

Hon berättar att hon gillar att jobba med olika saker, och har upptäckt att hon nog är något av en mångsysslare, som både provat på service- och säljyrken av olika slag.

– Jag är fascinerad av miljöer – och jag älskar verkligen inredning, färger, former och stilar, att pyssla och renovera – jag kan till exempel ställa mig och fixa med barnens dockskåp när jag har tid, det är så roligt!

Hon tror många skulle vilja flytta till Ljusdal, om de bara fick reda på vilka fördelar här finns. På sitt eget sätt, i sitt eget företag, vill Emma jobba för att invånarantalet ökar:

– Det finns många fina bostäder till salu, och då privatpersoner anlitar mig kan jag vara med och utveckla bostadsförsäljningen i kommunen. Tanken har förstås slagit mig att kunna bli mäklare, men det är inte aktuellt just nu.

Läs också: Unga familjer väljer Los: "Skulle köpa vinterdäck, blev ett hus i stället"

Vad ville du bli när du var liten?

– Alltså, jag hade en jättedröm. Jag skulle bli florist skulle flytta till New York, och tjäna pengar – jag tänkte ha en buss där jag skulle åka runt och sälja blommor!

Jag hade en jättedröm. Jag skulle bli florist skulle flytta till New York, och tjäna pengar.

Nu blev hon ju faktiskt blomsterförsäljare i Ljusdal i stället, en tid. Men, New York-bussen får kanske vänta.

– Jag har alltid varit fascinerad av New York, fast än har jag inte varit dit. Men jag älskar London och andra platser, för upplevelsernas skull. Och någon gång vill jag åka på semester till New York. Jag är nog ingen storstadstjej, egentligen, i alla fall vill jag nog inte bo i en storstad.

– Det finns stora möjligheter med Ljusdal, det händer mycket – särskilt bra tycker jag om utvecklingen av centrum. Jag ser potentialen i Ljusdal, säger Emma.

Läs även: Unga flyttar från Ljusdal – medelålders flyttar in: "Trenden att flytta till storstäder avtar"