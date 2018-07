Ed, 86, fick fly från branden – berättar om hur campingen evakuerades

Läs mer: Branden i Ängra fortfarande inte under kontroll – trafikanter uppmanas passera området försiktigt

Brandröken ligger stickande, tjock och gulvit vid campingen i Ängra på måndagsmorgonen. De gäster som kvällen innan uppmanats att utrymma campingen, fick senare slå läger på nytt, ett stenkast bort.

Nine och Ed Boeren står utanför sin husvagn och tittar upp mot helikoptern som flyger fram och tillbaka och vattenbombar. De har kommit till Skandinavien i 50 års tid, för tystnaden och lugnet. Men just den här gången blev det lite mer dramatiskt än vad de tänkt, berättar de och nickar mot helikoptern som just flyger förbi. De berättar om kvällen innan, och hur alla hjälpte till – brandmän, campingföreståndare och gäster.

– Det var fantastiskt. Alla kom och sprutade vatten på husen, för att minska brandrisken. Och nu idag så pratar alla med varandra, och vi åt frukost tillsammans vid ett långbord som vi dukade upp på gården. Det är en bra upplevelse.

Dmitri Schelling och Juliette Vertregt kommer också från Nederländerna. De hade kommit till Ängra för att paddla kanot och gå på björnsafari. Nu vet de inte riktigt vad som händer, men de tar det med ro.

– Det var lite otäckt igår kväll när brandmännen kom och sa att vi var tvungna att skynda oss att packa ihop tältet, eftersom elden spred sig så snabbt.

Nu har de slagit upp tältet på gårdsplanen till det stora gula huset som inrymmer campingens reception.

Anna Åström från Färila lastar ris på en vagn. Hon är en av de frivilliga som hjälper till att röja undan sly från skogsbacken invid campingen. Och hon är bekymrad.

– Vi har en stuga på andra sidan kullen, berättar hon. I går kväll fick vi ett meddelande på mobiltelefonen från SOS att vi var tvungna att lämna stugan.

Just nu finns ingen möjlighet att återvända och hon har ingen aning om hur det har gått för stugan.

– Det känns inget vidare, säger hon.

Under eftermiddagen spred sig branden ytterligare i området. På vissa ställen kunde man från riksvägen se öppna lågor. Räddningsledningen lät då evakuera campingen i Ängra.