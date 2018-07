Brandområdet inventerat – 22 byggnader nedbrunna: "Alla vet inte vad som händer"

Totalt finns ett 150-tal fastigheter inom brandområdet Ängra– Nötberget–Enskogen, av dessa är 22 bebyggda på ett eller annat sätt, allt från fritidshus till lador och jaktkojor.

När inventering nu gjorts av skador på bebyggelse står det klart att vissa hus klarat sig undan, medan det i andra fall kan vara flera byggnader på samma tomt som brunnit ner.

– Totalt rör det sig om 22 olika byggnader, alla finns inte med på lantmäteriets kartor, berättade restvärdeledare Robert Nilsson, som medverkade vid torsdagens pressinformation i Färila. Han är en av restskadeledarna på plats, som arbetar åt brandskyddsföreningen, och förmedlar information och stämmer av med skadelidande och försäkringsbolag. Hittills har ett 50-tal fastighetsägare kontaktats personligen:

– Alla vet inte vad som händer – alla bor inte i området.

Vid informationsmötet i tisdags på Färilarevyn förmedlades ett 100-tal kontakter till försäkringsbolagen, och Robert Nilsson berättar att försäkringsbolagen ny vill få in skadeanmälningar. Det kan vara rök- och sotskador på byggnader, fordon med mera.

Däremot är skogen inte inventerad ännu. Robert Nilsson berättar att fokus nu legat på byggnadsinventering.

Att i nuläget säga något om hur stora värden som brunnit är inte möjligt.

– Där krävs en gedigen insats från försäkringsbolagen, förklarar Robert Nilsson, som även berättade vad som kommer att ske nu närmast:

– Fokus ligger på att informera fastighetsägare inom brandområdet, vare sig huset står kvar eller brunnit ner. En del har fått bekräftat den information de redan fått av personer som rört sig i området. Vi har inte pratat med alla fastighetsägare ännu, men reaktionerna är olika. Folk från bygden är extremt tålmodiga.

Av marken i Kårböletrakten är cirka 60 procent privatägd, resten ägs huvudsakligen av Sveaskog, enligt Sture Karlsson, vd Mellanskog, som också informerade på presskonferensen. Han jämför dagsläget med Salabranden för fyra år sedan, och påpekar att det kommer att krävas ett långt efterarbete. Han berättar att regeringen har kontaktats, för att få statligt stöd i arbetet, och rörande situationen för drabbade använder han ord som inferno och sorgearbete:

– Det är synd om många skogsägare – generationers jobb har gått upp i rök. Jag läste en intervju med en skogsägare som sa: "Jag är inte skogsägare längre" – man är skogsmarksägare.

Vid presskonferensen berättades även att evakuerade från Huskölen fått återvända hem, samt att tiotal personer under torsdagen eskorterats in i brandområdet för att hämta kvarlämnade, viktiga ägodelar. Även under fredagen ska ett tiotal personer eskorteras in till sina hem.