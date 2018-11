BILDEXTRA: Farsen som hyllar Lill-Babs musikarv blev en succé – drar fulla hus

Redan dagen efter premiären av Säljesta musikteaters fars "Vänta inte!" sålde biljetterna till de fem resterande föreställningarna slut.

– Vid lunchtid var det slutsålt till alla föreställningarna, berättar Susanne Björk, som tillsammans med Ann-Marie Brolin är initiativtagare till farsen.

Två av Lill-Babs döttrar närvarade vid premiären, och enligt ensemblen var de båda väldigt nöjda med hur Säljestagänget förvaltade deras mammas låtskatt.

– Det kändes jätteroligt när vi fick höra från Lill-Babs döttrar att de tycker att det var bra. Det känns jätteviktigt att vi tar hand om Lill-Babs låtar på rätt sätt. Vi började ju med det här innan Lill-Babs gick bort, säger Karin Brorsdotter Larsson.

Under onsdagskvällen gjorde ensemblen i Säljesta sig redo för sin tredje föreställning och är därmed halvvägs igenom körschemat.

– Vi skulle nog kunna göra några föreställningar till egentligen, men som en ideell verksamhet så orkar vi inget mer, förklarar Susanne Björk, som förbereder sig för att gå upp på scenen.

Farsen utspelar sig på ett pensionat i Järvsö och bygger på textinnehållet i de låtar som Lill-Babs framförde under sin långa karriär.

Säljestagänget väckte liv i både mer och mindre kända sånger som Letkis-Jenka, Min mammas boogie, Vänta inte med att sjunga och Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polkadot Bikini.

Publiken utbrast ett "oh!" när en tuff brud i lyxförpackning svassade in på scenen, och på en given signal föll de in i ett hjärtligt skratt när karaktären fäbod-Ove framförde Är du kär i mig ännu Klas-Göran?

– Det är jättekul att vi får vara med och förlänga livet på människor med ett skratt, säger Karin Brorsdotter Larsson.

Musikteatern som varvades med humor och allvar lockade inte bara till skratt och eftertanke, utan också igenkänning.

– Så där gör min farmor. Ja, min farfar också, sa ett par vänner till varandra i publiken när en karaktär sörplade i sig från ett kaffefat.

– Vi har alltid tyckt att det varit en bra idé och ett bra manus. Men vi visste inte hur det skulle tas emot, säger Susanne Björk, som är glad över responsen.

Genom att använda sig av Lill-Babs låtar önskar ensemblen hylla henne som den oförglömliga artist, Jarsebo och människa hon var.

– Det hade varit roligt om Lill-Babs hade kunnat sitta med i publiken, säger Karin Brorsdotter Larsson.

Barbro Svenssons närvaro är ändå påtaglig där hon tittar ner från en gammal Gevaliareklam med frasen ”För varje smak”.

Med den fullsatta bygdegården är det knappast en hemlighet att Lill-Babs musik alltid kommer vara något för just varje smak.