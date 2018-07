Bakke och Räisänen inledde musiksommaren på Rosehills – melankoli och Gärdestad-tolkningar

Läs även: Torsdagarna på Rosehills är fyllda – här är artisterna som spelar i sommar

Timo Räisänen kommer från Göteborg och ingick tidigare, som gitarrist, i Håkan Hellströms kompband.

Hans första album i eget namn kom 2005. Sedan dess har det blivit ytterligare sju plattor. De första sex var på engelska, men i och med 2016 års Timo sjunger Ted, en skiva med tolkningar av välkända Ted Gärdestad-låtar, så gick Timo Räisänen över till det svenska språket. Tro, Hat, Stöld, det första albumet med egna låtar på svenska, kom ifjol.

Framträdandet på Rosehills trädgårdsscen baserades på Timo Räisänens Gärdestad-tolkningar. Inledde gjorde han med den kanske inte helt välkända Nobody Loves You Now – en av Gärdestads senare alster, som för tankarna till The Great American Song Book. Därefter följde ett pärlband av Gärdestad-klassiker, som Eiffeltornet, Viking och Helena.

Timo Räisänens uppenbarelse för lätt tankarna till en vilsen pojke i tioårsåldern. Och det är lätt att förvänta sig en surmulen idiepoppare som mest stirrar på sina egna skor. Men när han sprakar igång i låten Eifeltornet är det uppenbart att han är en skicklig entertainer, med en fantastisk tajming som ofta gränsar till stand up comedy. Han får omedelbart publiken med sig och skratten duggar tätt. Hans tolkningar av Ted Gärdestads låtar känns otvungna och naturliga, och han levererar dem med en berättande ton och stor närvaro.

Kvällens öppningsakt var den nyblivna Lill-Babsstipendiaten Johanna Bakke från Järvsö, som just avslutat en yrkesutbildning i Music Business i Stockholm. I januari släppte hon låten Till sen (I ditt Stockholm) på olika streamingplattformar. Hon har tidigare medverkat i projektet Systrarna Gävleborg och 2016 släpptes EP:n Clearly Red och singeln En vissen tulpan.

Melankoliska, lågmälda sånger om relationer, till eget komp på ekomättad elgitarr, var vad Johanna Bakke bjöd publiken på. Men ett stänk av humor fanns det också där, åtminstone i den avslutande låten, där hon sjunger till en partner att hon tycker att denne är jobbig.

