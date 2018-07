Aptit på Hälsingland: Pelle är fjärde generationen på Järvsöbaden: "Det är inte ett jobb, det är ett liv"

– Vi håller väldigt fast vid traditioner, säger Pelle Ångström. Många har under åren tyckt att Järvsöbaden borde moderniseras, men då har moster och mamma sagt nej.

För en tid sedan besökte den kände krögaren, vinkännaren och teveprofilen Carl Jan Granqvist Järvsöbaden. Han menade att det finns flera liknande ställen runt om i Sverige, men att många renoverats sönder så att miljön är förstörd, och att service och mottagande fallerar. Men Järvsöbaden fick högsta betyg av honom.

– Det här är en diamant, ändra ingenting! sa han, berättar Pelle Ångström.

Järvsöbadens kök är för många intimt förknippat med svensk husmanskost, en mattradition som Pelle Ångström håller högt.

– Den ligger mig varmt om hjärtat och den måste bevaras. Sedan försöker vi förfina den och göra den lättare. Vi försöker följa med i nya trender och influenser, men i grunden är det svensk husmanskost som vi lagar.

Som exempel nämner Pelle Ångström pölsan man kokar och blodpuddingen som man lagar efter ett hundraårigt recept.

En som under åren fungerat som en mentor för Pelle Ångström är Örjan Klein, en av de fyra kockar som var med och startade Restaurangakademien i mitten av 80-talet.

– Järvsöbadens blodpudding är det inget som slår, säger han berättar Pelle Ångström.

Läs även: Lyxmiddagen som räddar ekonomin

Pelle Ångström är född och uppvuxen på Järvsöbaden. Sin kockutbildning fick han i Stockholm, där han också jobbade på flera välkända krogar, innan han fick erbjudandet om att åka till USA, när bland andra Tore Wretman och Restaurangakademin i slutet av 80-talet startade svenskkrogen Aquavit på Manhattan. Restaurangen introducerade skandinavisk mat för New York-borna.

– Jag lyckades till och med få in Järvsöbadens kalvbrässoppa på menyn, myser Pelle Ångström. Och jag kommer ihåg en svensk dam som bott i New York i 20 år, som kom för att äta våra handrullade köttbullar i gräddsås varje dag i en vecka.

1990 var så Pelle Ångström tillbaka på Järvsöbaden, efter att under några år åter jobbat i Stockholms krogvärld. På frågan om det var för att han ville, eller om det var för att det förväntades av honom svarar han att det kanske var lite både och.

– Det var samma gamla Järvsöbaden. Jag kom med nya influenser.

En sak som Pelle Ångström märker av är den ökade efterfrågan på specialkost, som mat utan mjölkprotein, laktos eller gluten.

– Jag vet inte vad det beror på, men jag tror inte att det är en fluga. Men det är inga problem för oss. Även om någon bara kommer in för att äta lunch, så löser vi det där då. Det blir också mer och mer vanligt att man väljer att äta vegetariskt.

Läs även: BILDEXTRA: Här anländer studenterna till balen på Järvsöbaden

I Järvsöbadens kök lagar man all mat från grunden. Man följer årstiderna och använder de råvaror som finns för tillfället. När undertecknad tittar in i köket har Pelle Ångström just kokat in en lax som står på avsvalning, för att senare geléas in.

Många av de råvaror som används i köket är lokalproducerade. Pelle Ångström räknar upp lokala leverantörer av bland annat ost, rotfrukter, grönsaker och kött. Och från den egna köksträdgården hämtar man både kryddväxter, bär och grönsaker.

Många väljer att fira sina bröllop på Järvsöbaden. I år har man 15 stycken inbokade och den som vill ha sin bröllopsfestlighet här, gör gott i att vara ute i tid.

– Man måste boka in sig ett år i förväg. Vi har redan bokningar för 2019 och 2020, berättar Pelle Ångström.

Det finns utmaningar med att driva ett ställe som Järvsöbaden.

– Man kan aldrig sitta nöjd. Det gäller att bibehålla den kvalitet vi har idag och sedan successivt öka den.

Läs även: Nya Condis i startgroparna: "Förväntningarna är höga – men vi ska leverera"

Pelle Ångström återkommer under vårt samtal flera gånger till sin personal.

– Vi har en fantastisk personal. Alla jobb är viktiga och alla hjälper till där det behövs.

Även fast att Pelle Ångström har passerat sextio, och har förhoppningar om att en dag få lämna över Järvsöbaden till den femte generationen, så har han inga planer på att lägga av.

– Jag jobbar så länge jag orkar och har roligt. Det här är inget jobb, det är ett liv.

Och med tanke på att Pelle Ångströms 83-åriga moster Gunborg Pehrson fortfarande arbetar på hotellet, så lär man nog få se honom i Järvsöbadens kök många år än.

Kall lax i gelé med skarpsås – Recept

ca 10 personer

1,5 kg laxsida15 gelatinbladSparris grön och vitGröna ärtorFärsk potatis

Inkokningslag2 dl ättika4 dl strösocker14 dl vatten1 dl vitt vin1 gul lök i bitar1 morot i bitar2 dillkvistar10 hela vitpepparkorn10 hela kryddpepparkorn1 tsk salt

Gör så här:

Dag 1

Koka upp lagen, lägg laxen i en ugnsplåt med kanter, salta en aning på laxen. Häll lagen över laxen, täck formen med aluminiumfolie.

Ställ in formen i ugnen låt sjuda till en innertemperatur på 45 grader. Ta ut formen och ta bort folien, låt laxen svalna i lagen. Låt allt stå kallt till nästa dag.

Dag 2

Sila av lagen och koka upp den, dra av den från värmen. Lägg 15 gelatinblad i vatten tills de mjuknar. Ta upp bladen och kram ur vattnet, lägg bladen i den varma lagen och rör om tills de smälter.

Kyl lagen. När lagen börjar tjockna, häll över laxen så den täcker. Ställ in laxen i kylen, upprepa detta en gång till efter ca 10 minuter. Ställ in i kylen.

Lägg upp laxen på ett fat och garnera med sparris och gröna ärtor. Servera med kokt färsk potatis och skarpsås.

Skarpsås6 dl majonnäs6 msk hackad dill4 hårdkokta äggulor2 dl gräddfilsalt, peppar2 nypor strösocker2 msk vitvinsvinäger

Blanda majonnäsen med hackad dill. Passera äggulorna genom en sil och vänd ner dem tillsammans med gräddfilen.

Salta, peppra och bryt smaken med lite socker och vinäger och ställ såsen att mogna en stund i kylen.