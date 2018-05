Ännu en björn har skjutits i Los: "Den här sköts närmare ålderdomshemmet"

I måndags kunde vi berätta att det under kort tid har observerats 13 björnar på olika platser i Los. Bland annat kom en femårig flicka i lördags in från trädgården och berättade för sin mamma att det gick en björn därute.

Beslut om skyddsjakt fattades under måndagen och redan under kvällen sköts björnen. Skyddsjakten avlystes – för att sedan återupptas under onsdagen.

– Vi gick ut med ny skyddsjakt eftersom flera individer sågs igen redan dagen efter, berättar Joel Isensköld, chef på länsstyrelsens natur- och viltenhet.

Vid 15-tiden på fredagen sköts ytterligare en björn, en hona.

– Den här sköts ännu närmare ålderdomshemmet. Det var en kvinna som ringde in om den, säger Joel Isensköld.

Nu har skyddsjakten återigen avlysts.

– Nu får vi avvakta igen och se om det lugnar ner sig. Förhoppningsvis räcker det med den här björnen.

I en tidigare artikel har vi berättat att länsstyrelsen informerat boende i Los om att bland annat plocka bort rester av fågelmat från vintersäsongen. Joel Isensköld sa då också att han anser att de boende i området inte bör vara oroliga eller vidta några andra särskilda åtgärder för att riskera att stöta ihop med någon av björnarna.