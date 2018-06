Krönika: När regnet är en välsignelse

Fint väder. Vackert väder. I det eviga samtalsämnet är "fint" och "vackert" synonymt med soligt. Regn suckar man över, blir trött på, blir trött av. Gråväder.

Solen skiner alltid, försöker jag lite anarkistiskt. Ibland är den bara bakom molnen.

Kanske är det årstidernas växlingar som gör att vi pratar så mycket om vädret. Det påverkar oss; om det är varmt eller kallt, om vi måste böka på oss en massa kläder när vi ska ut eller inte, om barnen behöver nya stövlar och overaller och om de vågar vägra vantar i hallen på morgonen när alla ska i väg. Det händer saker som har med vädret att göra hela tiden, i det här avlånga landet.

Ändå påverkar det oss inte som det gjorde förr. För 150 år sedan hade vi gått och bligat upp mot himlen och bett om regn denna torra sommar. Många av oss hade bävat för att svälta i vinter. Undrat hur vi skulle få det lilla som blev att räcka till våren, när man kan börja hoppas på nästa skörd. Och, tills den är klar, äta av det första gröna som spirar. Nässelsoppa. De första äggen, när hönsen börjat värpa igen.

Att en molnfri himmel dag ut och dag in är vackert väder, det säger vi nog mest för att vi inte behöver vara särskilt oroliga för att maten ska torka bort för oss. Vi har ju mat ändå, i dagens Sverige. Vi kan kosta på oss att njuta av sol och värme även när den strålar över oss i överflöd. Vi laddar upp med D-vitaminer, energi och roliga minnen till gråare dagar.

Men jag tycker om regn. Jag tycker om när det blåser upp och himlen blir blygrå och tung. Ett av de bästa ljuden jag vet är regn som slår mot ett plåttak, en av de underbaraste dofterna är den som stiger från marken när de första dropparna har fallit. Som allra bäst är det förstås när det inte har regnat på länge.

Det sitter liksom allra längst in i mig, detta att regn är något att längta efter. Jag växte upp strax söder om ekvatorn, i Zimbabwe och Tanzania. Där suckar man över värmen ibland, över solen som steker dag ut och dag in. Under torrtidens månader är gräset visset och förbränt. En del träd tappar löven. Floderna krymper ihop och ibland blir bara en rännil eller en uttorkad flodbädd kvar. Alla väntar – tills en dag när molnen skockas och tornar upp sig. Sedan kommer det, äntligen, det efterlängtade regnet. Inom ett par dagar spirar gräset grönt, floderna fylls på, syrsorna spelar på nätterna och grodorna börjar kväka. Sedan fortsätter det. I flera månader regnar det i stort sett varje dag, men inte hela tiden. För det mesta kommer någon rejäl skur på en halvtimme eller så. Vattnet flyter i strömmar över marken, och så lugnar det ner sig. Kvar blir ett stilla droppande från träden och en känsla av pånyttfödelse.

"Tumebarikiwa na mvua" heter det på swahili: Vi har välsignats med regn.

