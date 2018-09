Krönika: När det gäller praliner är det bäst att vara listig

När syrran skulle gifta sig tyckte hon att pappa, som fortfarande använder sin egen bröllopskostym vid högtidliga tillfällen, behövde ekiperas. Tanken skulle aldrig falla honom in utan utomståendes inblandning (läs: hennes egen), så mycket visste hon.

Kostymen var det för all del inget fel på, så ribban lades på att uppgradera slipsen. För att få med pappa på noterna tog syrran med honom ut på stan och lotsade honom genom samtliga butiker för herrkläder i centrala Uppsala. Slipsar fanns det ju överallt, men ingen som dög. Inte förrän i den sista butiken. Där hängde den. S-l-i-p-s-e-n! Äkta siden, vackert skimrande i en röd nyans som passade perfekt till pappas mörka färger. Och minst dubbelt så dyr som de andra slipsarna som de hade tittat på. Vid det laget var pappa lagom mör och mottaglig, vilket var precis vad syrran hade räknat ut när hon spanade in just den slipsen i god tid före shoppingrundan. Pappa köpte den. För övrigt var det en bra investering, för den slipsen åker fortfarande fram till hans bröllopskostym 33 år senare.

Men vad var det här egentligen, mer än en kul familjehistoria? Ett exempel på kvinnlig list? Kanske det.

Hade det inte funkat att bara gå raka vägen in och köpa slipsen? Tveksamt. Pappa hade antagligen backat och tyckt att den var för dyr och för exklusiv. Genom att penetrera marknaden ordentligt lyckades syrran 1. Vidga pappas perspektiv om vad en slips är för något (alltså inte bara nåt man måste ha runt halsen om man är så illa tvungen att vara uppklädd) 2. Få en trevlig eftermiddag tillsammans med sin far inför sitt bröllop och 3. Få honom att köpa en riktigt fin slips.

Sedan kan man ju tycka att det är lite trist att det ska behövas såna här knep för att visa vad man vill och vad som är viktigt. Många gånger handlar det nämligen om betydligt större saker än en slips till ett bröllop. Det kan gälla att få igenom förslag på arbetsplatser, egna rättigheter eller andras skyldigheter. Och underligt nog verkar det vara mest kvinnor som tar till knepen; det här subtila att plantera en idé, bida sin tid och till slut tror cheferna eller en manlig kollega att det var deras förslag från början. Så blir det genomfört, och hon som kom med idén blir utan cred. Det är väldigt underligt, och inte ett dugg bra. Det vore bättre om vi kvinnor alltid kan och får säga vad vi vill, och omgivningen lyssnar på oss.

Kanske är det bättre att hålla den kvinnliga listen till mer oskyldiga sammanhang, som bröllopsslipsar och chokladpraliner. En präst som jag intervjuade en gång berättade om sin farmor, som var en mycket generös kvinna. Men en sak ville hon ha för sig själv: sina chokladpraliner. Ingen, läs ingen, kunde få ur henne var de fanns. Inte förrän farmodern låg på sin dödsbädd berättade hon: I frysen. I en burk som det stod "kokt lake" på. Där hade hon haft sitt hemliga förråd i alla år.

Fler krönikor av Elisabet Greek

Låt ilskan lära dig något – den kokar ner till det som är viktigt

Om jag ska skämmas för min son – då har jag ingen hut i mig

Ljuden som sakta tonar ut – om ljud som försvinner, och ljud som förhoppningsvis får finnas kvar

Det är här våldet mot kvinnor börjar