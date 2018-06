Krönika: Inget slår känslan av att få ett riktigt gammaldags brev

Det fanns en tid före internet – det känns som en evighet sedan – då vi skrev riktiga brev till varandra.

Min första brevkompis var Ingrid, min nästan jämnåriga kompis i byn. Breven levererades med egentillverkade frimärken och lades direkt i lådan. Vi skrev roliga historier och pyssel till varandra. När brevet lagts på lådan satt jag och väntade vid fönstret för att se henne komma och hämta det.

När jag lärde mig engelska förmedlade en finsk organisation, IYS, kontakter mellan olika länder. Man önskade länder och matchades ihop. Svaret kom i ett brunt kuvert, och i det låg små färggranna lappar - som ett smörgåsbord - med adresser till nya "penpals" att kontakta. Jag fick brevvänner i England, Tyskland, Frankrike, Zambia, Finland, Danmark, Iggesund och Nya Zeeland och inhandlade lövtunna flygpost-brevpapper. Bladen var så tunna att om man skrev på båda sidor blev de nästan oläsliga.

Breven skulle börja med en artig fras. "Dear Sonya. How are you. I am fine." Och så skulle det också avslutas artigt. Det här var före emojisarna. Och nästan alltid var det ett eller flera PS i slutet, något man nästan glömt att säga. Det tog sedan en vecka – eller två – för brevet att komma fram. På det kom den långa väntan på att brevkompisen skulle svara. Och till sist vänta en eller två veckor på att svaret skulle komma tillbaka. Små blå lappar med texten Air Mail skulle klistras vid frimärkena på kuvertet. Det var viktigt. Glömde man lappen kunde brevet ta ännu längre tid.

Det var som nycklar till nya världar.

Det var som nycklar till nya världar. Jag fick bilder på kiwis från Nya Zeeland, bokmärken från Tyskland, en blyertsteckning med hälsningen ”I kiss you!” från en pojke i Frankrike – som jag rodnade när jag läste och inte riktigt visste vad jag skulle göra med. Brevvännen i Zambia undrade om jag kunde skicka honom ett par jeans. Jag minns oläsliga recept från Danmark. Jag försökte översätta receptet på blåbärsgröt till engelska – det här var före Google translate – och det gick väl sådär. Den brevkontakten dog snabbt ut. Andra kontakter blev faktiskt livslånga.

Brevet hade tagit lång tid att nå fram, och hade sparats i alla år.

Nyligen hittade jag farmors brev till min farfar, skrivna då han låg inkallad under 40-talet. Det handlade bara om praktiska ting: hästar som trilskats, ved som någon skulle klyva, gödselstackar som växte och barn som varit sjuka. Och en rad om att hon längtade efter honom. Brevet hade tagit lång tid att nå fram, och hade sparats i alla år.

Jag blir verkligen glad över mejl som jag får i dag. Och ett sms kan få mej att jubla. Men det slår ändå inte känslan av att få ett fysiskt brev eller vykort, där jag ofta ser vem det är ifrån redan innan jag läst det. Jag tänker på avsändarens omsorg när kortet valdes ut, kanske till och med vilket frimärke som valts och hur adressen är skriven. Och fortfarande har jag väldigt, väldigt svårt att kasta dem.

