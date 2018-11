Klarar Miah Persson tonen som sätter skräck i alla sopraner? – svar på fredag i Gävle Symfoniorkesters konsert

Den 18 november gavs Brahms kända rekviem i Ulrika Eleonora kyrka i Söderhamn med lyckat resultat. På fredag framför Gävle Symfoniorkester Brahms tyska, alltså Ein Deutsches Requiem med Eric Ericsons Kammarkör och solisterna Miah Persson, sopran och Fredrik Zetterström, baryton under ledning av chefdirigent Jaime Martín i Gävle Konserthus. Bussresor ner har anordnats av orkestern även från hela Hälsingland denna gång.

I det här nästan 80 minuter långa verket är det en insats som många sopraner bävar inför.

Det berättade Gustaf Sjökvist när vi, medlemmarna i Symfonikören, repeterade inför framförande av Brahms Requiem. Vi gjorde det flera gånger, både i Gävle, Stockholm och Falun, oftast tillsammans med Storkyrkans kör som hade Gustaf som sin ledare liksom Gävle Symfoniorkesters symfonikör som han startade 1991 och som numera är nedlagd.

Anledningen?

Jo, först i femte satsen kommer sopranen in. Då har hon suttit och lyssnat under fyra satser. Det är just den första tonen som hon ska sjunga som kan sätta skräck i de flesta sopraner. Hon kommer nämligen in på höga C och fortsätter sedan tonslingan uppåt. Arian som hon sjunger är känslig och oerhört vacker. Ihr habt nun traurigkeit, sjunger hon. Ni har nu bara sorg. Det är en aria som går direkt till hjärtat.

På fredag är det världssopranen Miah Persson som är solist.

Senast hon sjöng med orkestern var i december 2011 då hon gav konserter i Gävle och Hudiksvall med orkestern. Det var första gången som hon sjöng med orkestern.

Miah växte upp i Hudiksvall och känner sig som en äkta gävleborgare, en bygdens dotter som tycker om att få sjunga på hemmaplan. Det får hon för övrigt göra ännu en gång före jul. Den 14 november medverkar hon i programmet Opera i fabriken, i Aktivitetsfabriken i Hudiksvall. Då tillsammans med ett annat namnkunnigt gäng, tenoren Lars Cleveman, pianisten Johan Ullén och dragspelaren Pär Ulander (även han från Hudiksvalls kommun).

Hemma sedan många år för Miah Persson är annars England, där hon bor med sin familj i staden Lewes, nära Glyndebourne opera där hon ofta är anlitad liksom på världens stora operascener.

Miah föddes i Örnsköldsvik 1969 men det är i Hudiksvall hon växte upp. Utan minsta tanke på att bli operasångerska.

Efter studenten åkte hon till Paris ett år men när hon kom hem igen sökte hon sig till Kulturama i Stockholm 1991 och därefter till Operahögskolan. Sedan dess har hon lagt världens operascener för sina fötter.

Men för att återvända till Brahms Requiem.

Det är min absoluta favorit bland körverk. Johannes Brahms fullbordade verket, som han hade arbetat på under många år, i samband med sin mors död. Och det är fullt av innerlig känsla.

Även för chefdirigent Jaime Martín är verket en stor favorit, inte minst tack vare att han får framföra det med sin absoluta favoritkör, Eric Ericsons Kammarkör som även medverkat vid orkesterns cd-inspelningarna med Brahms körverk.

Barytonsolisten, Fredrik Zetterström, har även han en imponerande karriär och har varit engagerad vid flertalet skandinaviska operahus och även vid Brooklyn Academy of Music i New York och Chicago Opera Theatre. Nyligen hade han huvudrollen i Kasper Holtens uppmärksammade uppsättning av Verdis Rigoletto på Malmö Opera.

Kerstin Monk