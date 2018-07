Kampen mot skogsbränderna fortsätter – såhär ser läget ut just nu

Ljusdals kommun:

Tidigare uppskattningar har visat att minst 10 000 hektar har brunnit totalt i Ljusdals kommun.

Enskogen (Vitmossen/Vitmyran):

Den mest kritiska branden i Hälsingland just nu. Sprider sig fortfarande i nordvästlig och nordöstlig riktning och har tagit sig över länsgränsen till Jämtlands län. Under fredagsmorgonen var omfattningen cirka 2 800 hektar. Räddningstjänsten arbetar för att hålla begränsningslinjerna. Två franska brandbekämpningsflyg vattenbombade under fredagen. Vid 19.30-tiden på fredagen rapporterades det att det fortfarande är ansträngt och kritiskt vid Enskogen och att det är svårt att hålla begränsningslinjerna.

Tovåsen:

Branden vid Tovåsen har härjat sedan i slutet av förra veckan och har förstört ett över 300 hektar stort område. Under fredagen lyckades räddningstjänsten få kontroll och kunde släcka branden och sedan lämna över till markägare. Risken för att den blossar upp återstår dock. Förutom de lokala räddningstjänsterna i Hälsingland och dess deltidsbrandmän har området bevakats av räddningspersonal från Danmark och styrkor från Sala-Heby räddningstjänst.

Ängra:

Läget i Ängra har förbättras en aning och läget ska vara mer hanterbart än innan. Där är två helikoptrar på plats för att assistera markpersonalen som arbetar på området. Under fredagsmorgonen var omfattningen cirka 2500 hektar. Räddningstjänsten arbetar för att hålla begränsningslinjerna.

Nötberget:

Vid Nötberget är det två vattenbombsplan som arbetar just nu. Det är en spridning västerut, men läget börjar ändå se okej ut, enligt Ann-Charlotte Carlqvist vid räddningstjänstens stab i Färila. Under fredagsmorgonen var omfattningen 790 hektar. Även där arbetar räddningstjänsten för att hålla begränsningslinjerna.

Bollnäs kommun:

Kilafors:

Vid lunchtid på fredagen larmades räddningstjänsten om en skogsbrand norr om Stugubacken, Kilafors. Enligt insatsledaren på plats brinner ett område på cirka en hektar. Vid 16.30 kunde räddningstjänsten meddela att de omringat branden och att den nu anses vara under kontroll. Släckningsarbetet kommer att fortsätta under eftermiddagen och kvällen, men förhoppningsvis kommer branden att vara släckt innan dagen är slut.

Ovanåkers kommun:

Alfta:

Vid 14.30-tiden på fredagen larmades räddningstjänsten om en skogsbrand vid Vallmorsmyran norr om Alfta. Enligt första uppgifter från SOS alarm har brandflyget sett att det brinner på ett område på cirka 30 gånger 30 meter vid en vändplan. Brandflyget ska ligga kvar och cirklar tills de hör något från räddningstjänsten. Vid 16.30 försöker räddningstjänsten fortfarande att lokalisera branden med hjälp av brandflyget.

Hudiksvalls kommun:

Brännås/Bjuråker:

En stor skogsbrand härjade kring ett område vid Brännås, Bjuråker, under måndagen. Man räknade att det handlade om mellan fem och tio hektar som drabbats. Det var en stor utmaning för räddningstjänsten att släcka på grund av brist på vatten. Men natten mellan måndag och tisdag var branden under kontroll och nedsläckt.

Övrig information:

Följande sjöar används för vattenbombning:

ÄngratörnHennanLetssjönLossjön

Under gårdagens arbete tankade planen även vatten i Ljusnan.Allmänheten uppmanas till försiktighet.

Evakueringar:

Huskölen i Härjedalen kommun, Kårböle i Ljusdals kommun och Finneby i Ljusdals kommun har evakuerats.

Avstängda vägar:

296 Mellan Borrsjö och Kårböle

296 Mellan Kårböle och länsgränsen Jämtland/Gävleborg

84 Mellan Laforsen och Kårböle

84 Mellan Kårböle och länsgränsen Jämtland/Gävleborg

724 Mellan Kårböle och länsgränsen Jämtland/Gävleborg

735 Mellan Laforsen och Enskogen

Vägar som bör undvikas på grund av mycket rök:

E45 Från länsgränsenJämtland/Gävleborg till Fågelsjö84 Från Korskrogen till Laforsen

