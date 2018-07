Inblick: Vittnen från hela Skandinavien då Jehovas bygger – ”Inga utomstående snickare och elektriker”

I tre år har danska Mikkel Rasmussen rest runt i Skandinavien och byggt Rikets salar. Nu jobbar han på ett bygge bakom ett äldreboende i Härnösand i Ångermanland.

– Det finns två team i Skandinavien. Just nu är det andra teamet i Norge och bygger en Rikets sal, så vissa åker emellan de två beroende på vad som behövs göras, säger han.

Det är så det fungerar inom Jehovas vittnen. De anlitar inga utomstående snickare, elektriker eller rörmokare, utan all kompetens inom församlingen åker runt och delar med sig av sin tid. På så sätt byggs ungefär två nya salar per år i Skandinavien, samt en del renoveringsprojekt. Mikkel Rasmussen besöker ungefär tio platser per år i Skandinavien.

Eftersom han inte jobbar med något annat får han ett litet bidrag från Jehovas vittnen. Den kompensationen ska räcka till basala behov.

– De ger mig det jag behöver, säger han.

Andra som kommer och jobbar som inte gör det på heltid gör det oftast när de har semester. Frivilligt arbete kallas det och enligt Mikkel Rasmussen gör det ingenting om man av någon anledning inte kan delta. Funktionsvariation, hög ålder, småbarn eller annat kan ju komma emellan. Daniel Saliem är 23 år och bor i Oslo. Han är en av alla frivilliga på bygget som är här och ger av sin tid till sin gud, Jehova.

– Det ger äkta ro att vara här. Du ger och du får så mycket tillbaka, säger han.

Daniel Saliem kommer ursprungligen från Irak, men flydde därifrån till Norge när han var ett år gammal. Hans pappa var en av de första att döpas in till Jehovas vittnen i Irak och som straff för det blev han fängslad och torterad.

– Pappa är väldigt glad för att jag gör det här. Det är lite roligt, för han betalade halva flygbiljetten hit, säger han.

I Härnösand finns ungefär 90 vittnen, det är så de benämner sig själva i dagligt tal. De frivilliga utifrån bor inte på hotell när de jobbar i andra städer utan alla får sova hos de vittnen som finns i staden.

– Jag tror alla vittnen i Härnösand har någon som sover på soffan just nu, säger Mikkel Rasmussen.

Så är det på de andra platserna där den här typen av arbete görs också. Han är övertygad om att deras speciella upplägg hjälper till att stärka gemenskapen inom organisationen.

– Det bästa är att se hur människorna inom Jehovas vittnen vill hjälpa till och göra allt de kan.