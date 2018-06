Yrkesfiskaren ville anordna sommarläger för ungdomar – ingen anmälde sig: "Visste det"

Karl-Erik Åström är tredje generationens yrkesfiskare och har fiskat i vattnen vid Kuggören så länge han kan minnas.

Under årens lopp har han märkt hur intresset för yrkesfisket minskat. För att locka fler till att prova på erbjöd sommarstugeägaren Göran Schnitzler sin sommarstuga som gratis boende för de som vill prova på under sommaren. Tanken var att Karl- Erik Åström sedan skulle stå för den praktiska och teoretiska utbildningen under en sorts sommarläger i yrkesfiske.

Nu är sommaren här, men anmälningarna för att delta i minilägret har lyst med sin frånvaro, något som Karl-Erik Åström inte är förvånad över.

– Jag visste det från början, det finns inget intresse. Det är samma sak över hela Sverige och resten av Europa, säger han.

Själv tror han att det beror på att yrket innebär slitigt och hårt jobb, till en för liten lönsamhet. Han menar att det krävs ett större engagemang från samhället om intresset för sportfiske ska kunna leda till att fler satsar på fiske som yrke.

Och själv har han inga planer på att lägga spöet på hyllan.

– Jag kommer att dö med stövlarna på, säger Karl-Erik Åström.

