Tempen på division 2 Södra Norrland – det säger tränarna: "Siktar på att jävlas med lagen ovanför"

Omstarten i fotbollsserierna närmar sig och sporten har passat på att kolla läget i hälsingelagen i division 2 Södra Norrland.

Team Hudik och Hille från Gävle slåss just nu i toppen medan Edsbyn och Iggesund skuggar precis bakom. Mohed har haft en tuff första säsong i tvåan men har fortfarande hoppet uppe.

IF Team Hudik

Målskyttar: Elin Åslund 13, Malin Jonsson 7, Therese Westin 5, Malva Andersson 4, Alicia Dahlgren 3, Sandra Frank 2, Anna Skärpe, Caroline Andersson, Karin Weinacht

Tabellplacering: 1

Senaste match: Team Hudik-Skutskärs IF 5–0, 24 juni

Kommande matcher: Stensätra (h) 4 aug – Stöde (b) 11 aug – Valbo (h) 17 aug

Tränaren Patrik Melins kommentar:

– Vi vill ju ligga i toppen och slåss så det känns bra hittills. Jag tycker vi har gjort en bra vår och spelat vårt spel. Det ser bra ut både framåt och bakåt så jag är nöjd. Det är ju vi och Hille som gått bäst hittills och vi har dem tredje matchen in så det blir en viktig match. Det känns just nu som det blir vi och Hille som slåss om uppflyttning, men det finns ju andra lag som kan blanda sig i så det gäller att vara vakna i alla matcher. Vi är ju till exempel ett konstgräslag medan det finns många lag som spelar på gräs.

– Therese Westin är en spelare som inte riktigt kommit igång målmässigt som i Sandviken men vi hoppas hon kan komma in i det ännu mer, hon har gjort en bra säsong hittills ändå. Vi har haft lite problem med sjukdomar under uppehållet men just nu verkar det vara bättre.

Iggesunds IK

Målskyttar: Johanna Ohlsson 10, Fanny Westman 4, Frida Hellberg 3, Malin Norman 2, Linnea Persson, Michaela Törnquist, Natalie Granvik

Tabellplacering: 4

Senaste match: Iggesund-Mohed 3–0, 30 juni

Kommande matcher: Skutskärs IF (h) 5 aug – Stensätra (b) 11 aug – Stöde (h) 18 aug

Tränaren Madelen Björks kommentar:

– Säsongen hittills tycker jag att vi gjort det jäkligt bra. Jag tycker vi ska vara nöjda eftersom vi har en rätt tunn trupp från början, men en bra stomme som är trygg och stark och som är bra att bygga runt. Sent har vi gjort några floppar, till exempel mot Team Hudik när vi leder efter 70 minuter och förlorar. Som helhet är jag nöjd med vad tjejerna presterat. De har haft två veckors ledigt med individuell träning och nu har vi kört igång med bland annat brottarfys och löpträning.

– Jag tror absolut att vi kan göra en bättre höst än vår för nu har vi mognat som lag och vi vet hur motståndarna spelar. Jag är väldigt förhoppningsfull att vi ska kunna göra en bra prestation i höst. Det är Edsbyn vi ska om minst. Vi har sagt topp 3 så det är det vi siktar på. Vi gjorde en bra match mot Hille och 70 bra minuter mot Hudik så jag tycker vi kan matcha de bästa lagen också. Men samtidigt har vi tappat poäng i slutet mot sämre lag så det gäller att vara med i varenda match.

Moheds SK

Målskyttar: Isabel Rundberg 7, Elin Eriksson 3, Elin Spinord, Linda Persson

Tabellplacering: 8

Senaste match: Iggesund-Mohed 3–0, 30 juni

Kommande matcher: IK Huge (h) 4 aug – Edsbyn (h) 10 aug – Skutskär (h) 19 aug

Tränaren Sten Nordgrens kommentar:

– Det har väl inte gått som vi hoppats. Vi har haft väldigt mycket skador på fel spelare om man säger så. Det har varit en strulig vår där vi inte haft samma elva två matcher i rad en enda gång. Förhoppningsvis är alla hela och krya nu efter uppehållet så vi kan få någon kontinuitet. Det känns som att det blivit bättre och bättre. Vi har spelat bra fotboll men vi behöver ju ta poäng också.

– Mohed brukar vara ett höstlag så får vi träna på bra nu ska vi nog greja det här och stanna kvar i tvåan, det är jag övertygad om. Det är en tuff serie där alla lag slår varandra så det blir nog jämnt i höst också. Det går inte att ställa ut skorna i någon match. Vi har två viktiga matcher här i början mot Huge och Edsbyn hemma.

Edsbyns IF

Målskyttar: Camila Daza Torres 7, Maja Axell 6, Amanda Källström 5, Julia Lennartsson 4, Nathalie Karsbo 2, Evelina Eklund, Tilda Westin

Tabellplacering: 3

Senaste match: IK Huge-Edsbyn 0–4, 26 juni

Kommande matcher: Valbo (h) 4 aug – Mohed (b) 10 aug – Hille (h) 18 aug

Tränaren Ulf Hanssons kommentar:

– Väldigt positivt. Vi satte en målsättning att vara bättre än i fjol och då tog vi 15 poäng och slutade åtta. Nu har vi tagit 18 poäng hittills i år så jag är väldigt nöjd med vårsäsongen. Vi har jobbat en längre tid med att stärka ledarstaben. Vi har fått in Christer Andersson som fått till en väldigt bra organisation på laget så jag tror det är därför vi tagit ett steg till i år jämfört med i fjol.

– Vi försöker ju spela fotboll och rulla boll efter backen. Det kanske inte är det effektivaste sättet att spela fotboll i den här serien men jag tycker vi lyckats bra med det hittills. Det blir kanske svårt att nå de lagen där uppe. Vi fick stryk av både Hille och Hudik i våras så vi har lite revansch att utkräva där.

– Vi siktar på att jävlas lite med lagen där uppe i alla fall. Men att kliva förbi båda är inget vi siktar på direkt, det blir nog svårt. Skulle vi sluta trea är säsongen mer än godkänd. Vi har gått rent hittills hemma så det är en svit vi ska försöka hålla i. Det kan bli tufft men vi ska göra allt vi kan för att vara obesegrade hemma när säsongen är slut.

