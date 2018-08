Telia stänger kopparnätet – besvikelsen stor bland drabbade

– Det går inte att möta det här med någon överbudspolitik. Vi har en plan för att bygga ut fibernätet men det är ett långsiktigt jobb. Hur mycket pengar som helst hjälper inte, utan det måste få ta tid, säger Jonas Holm (M).

Samtidigt framfördes ett glädjande besked till byborna på Mössön, Njutånger.

– Jag kan med 98 procents säkerhet utlova att Fiberstaden får ta över IP Onlys ansvar för att ansluta Mössön,

Debatten om bredband och telefoni arrangerades av Rogsta sockens intresseförening och det kom ett nittiotal åhörare från såväl Bjuråker som Njutånger och Rogsta till debatten i kulturhuset Glada Hudik på torsdagskvällen.

De hade möjligheten att ställa frågor till alla partier i Hudiksvalls kommunfullmäktige och flera av företrädarna var initierade i ämnet genom uppdrag inom olika områden av bredbandsutbyggnad.

Det 1 oktober stänger Telia kopparnätet i bland annat Rogsta och boende där ser att de lösningar som Telia erbjuder inte fyller deras behov. Avvecklingen av kopparnätet har pågått i flera år och Hudiksvalls kommun har genom sitt bolag Fiberstaden lagt ut fiberoptisk kabel för bredband. Men ännu återstår många orter att ansluta.

– Vilkens huvud ska rulla för att det här inte blev bra, undrar en åhörare?

Frustrationen bland åhörarna växte i takt med att politikerpanelen kom med sina förklaringar. Många hushåll sitter med avtal hos bredbandsleverantörer som IP Only och Citrius och kan bara konstatera att bolagen inte levererar som utlovat.

– Vi har gett oss sjutton på att få ordning på det här. De kan inte stänga något utan att ersättningen finns på plats, säger Bengt Lilja vid Rogsta sockens intresseförening.

Hudiksvalls kommun tecknade 2017 ett avtal med IP Only där nybyggnationen av fibernätet delades upp mellan det kommunägda Fiberstaden och IP Only. Det riskkapitalägda bolaget utlovade investeringar på 250 miljoner kronor. Men IP Only har skjutit upp sina investeringar vilket bolagets pressansvarige förklarar med behovet av att åtminstone 60 procent av hushållen i området ska teckna avtal innan de börjar gräva.

IP Only har ett avtal med Hudiksvalls kommun som löper över 15 år med utan uppsägningsklausuler innan de två sista åren. Ett vallöfte som gavs under debatten från flera partier var att ta upp en diskussion med IP Only om dess åtaganden.

Exemplet från Mössön visar att sådana diskussioner redan tagits upp mellan Hudiksvalls kommun och Ip Only.

Den enkla lösningen är att Telia väntar med att klippa kopparnätet tills bredbandet hunnit byggas ut. I ett svar från Telia förklarar börsbolaget att allt färre av deras kunder använder kopparnätet och att avvecklingen kommer att fortsätta som planerat. Telia anser att bolaget trådlös teknik som väl kompenserar deras kunder.

– Det är viktigt att adressera rätt aktörer och de sitter i Sverige regering och riksdag. Staten måste ta ett större ansvar, säger Alf Norberg (V).

Hudiksvalls kommun lägger 17 miljoner kronor om året på utbyggnation av fibernätet. Centern utlovar att den summan kommer att höjas till 20 miljoner kronor om de kommer till makten efter valet.

– Har ni varit nyvakna, undrar en åhörare?

– Nej, Hudiksvalls kommun hade 17 miljoner kronor och fick ett erbjudande av en aktör som sa att de hade 250 miljoner kronor att investera, säger Bengt-Åke Nilsson (C).

Ann-Marie Rosvall ordförande för Svågadalsnämnden föreslår att Ljusdals kommun ska ansluta Svågadalen till bredbandet. Är Hudiksvalls politiker villiga att gå över kommungränsen för att hjälpa oss undrar hon?

– Kommuner får bara vara verksamma inom sina kommungränser. Men kommunala bolag får gå över gränsen. Det är ett bra förslag som fiberstaden ska få i uppdrag att titta på, säger Barry Gustavsson (S).

Mot slutet av debatten tog Peter Åkerström (KD) ordet och uttryckte sin känslor kring att sitta i panelen.

– Jag känner obehag när jag upplever att vi blir påhoppade på det här sättet. Jag tänker på politikerförakt. Jag är beredd att jobba för en lösning men då behöver vi ha tilltro till varandra, säger Peter Åkerström (KD), vilket mottogs med applåder.