Stekhett Test ´n Tune på flygfältet – rekordmånga tog chansen att testa sina bilar i värmen

Och besökarna fick se en ordentlig blandning av bilar och motorcyklar. Från vanliga vardagsfordon till regelrätta racers.

Men det var varmt. Speakern uppmanade hela tiden publiken att se till att dricka ordentligt med vatten, och samtidigt var det rökförbud på hela anläggningen för att inte riskera att det torra gräset skulle ta eld.

Lördagens Race on the base i Föne har som bekant ställts in på grund av skogsbranden. Det innebar att en del som hade tänkt köra där nu i stället begav sig till Hudiksvall.

En av dem var Uffe Lundgren, Norrala, fjolårsvinnare i EDRS Super street.

– Jag har bytt front, och det innebar att vikten omfördelades lite, så jag behöver köra och testa så jag får rätt viktfördelning, säger Uffe Lundgren.

Pär Svedberg, Hudiksvall, har tidigare kört Pro mod. Nu testade han en av firmabilarna, en pickup med 402:a och dubbelturbo.

– Det är en 2017, men den har inte gått så mycket. Jag körde sönder växellådan nästan direkt, och nu är det väl risk att jag kör sönder den igen, sa Pär och skrattade gott.

Några juniorer fanns på plats, bland annat kusinerna Andersson från Näsviken, Wilma och Fanny.

Fanny leder den europeiska serien, EDRS, och ligger fyra i SM. Av de tre senaste tävlingarna hon kört har hon vunnit två.

– Nu har vi provat dreva om den lite för att se om vi kan få lite högre slutfarter, säger pappa Mats Andersson.

Lars Westerberg från Friggesund var på plats med sin vita Nova.

– När det blev inställt i Föne valde vi att åka hit, säger han.

För Lars del har det varit sparsamt med tävlande i år. Bussen gick sönder på väg upp till ett bröllop i Umeå.

– Vid Skuleberget. I uppförsbacke, säger Lars.

Nu har han bytt en kolv och foder på bussen, och nu väntar närmast tävlingar på Mantorp Park i slutet av månaden.

– Om bussen håller.

Gasoline Street Week är ett populärt arrangemang där deltagarna kör på ett antal banor runt om i landet. Men medan vanliga tävlingsbilar körs i bussar eller på släp mellan tävlingsbanorna, så måste bilarna i Street Week ta sig mellan banorna för egen maskin.

Ett par av deltagarna besökte flygfältet under torsdagen. En av dem var Kim Nilsson från Östersund och sambon Helena Danielsson som är från Hudiksvall.

Och när de ändå var här på semester så passade Kim på att köra.

– Man planerar ju semestern så man kan åka lite, säger Helena.

Kim körde en Ford Mustang GT 2007, men särskilt mycket som vittnade om originalbilen finns inte kvar.

Den är ombyggd både invändigt och utvändigt, och den 4,6 liter stora motorn är numera försedd med kompressor.

– Bilen var precis färdigbyggd inför Street Week, så jag hade inte hunnit testa den. Men jag hamnade ungefär i mitten i min klass, och det var vad jag hoppats på, säger Kim, som inte kommer att ha bilen som en renodlad tävlingsbil.

– Den är gatlegal, så jag kör den till och från jobbet.

Även vinnaren i Street Week-klassen True Street, Mats Olsson från Älvklarleby, var på plats i Hudiksvall med sin 1969-års Chevrolet Corvette. Han vann klassen för andra året i rad. Men han hade inte fått nog efter en veckas tävlande, Nu svettades han i värmen på flygfältet, och konstaterade att Corvetten kanske inte är något att köra till jobbet med till vardags.

– Den tog fem liter milen på transportsträckorna, sa han och skrattade.