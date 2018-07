Sommarkväll i rockens tecken på Ankarmons camping: "Det är roligt när det händer något i Iggesund"

Närmare 100 personer hade tagit sig till Ankarmons camping i Iggesund för att lyssna på lite rockmusik kvällen till ära. På scenen hördes bandet The Haj Hats, som gästades av Robert Damberg.

Anna Idén och Marie Larsson var två av personerna som kommit dit för att lyssna på lite rock.

– Vi ska njuta av sommarkvällen. Det är roligt när det händer något i Iggesund, säger Anna Idén.

Marie Larsson instämmer, och hon tycker att det är extra roligt eftersom att det är folk hon känner som spelar.

– Det är extra roligt i dag eftersom att de är från Iggesund och för att jag känner dom, säger Marie Larsson.

The Haj Hats är husband på Ankarmons camping under sommaren, och den 25 juli bjuds det på ett klassiskt The Haj Hats gig med allt i från reggae till klassiska hits.

