SD-politiker i Hudik hoppar av – skrev på nazistiskt nätforum: "Ut med packet"

I stort sett varje dag kommer det nya avslöjanden i media om politiker som låter skattebetalarna stå för taxiresor med mera. Andra politiker ägnar sig åt att hata och hota på nätforum, och i vissa fall skriver de till och med inlägg på nazistiska Nordiska motståndsrörelsens internetportal Nordfront.

Det handlar om personer som i valet på söndag vill bli förtroendevalda politiker i demokratiska församlingar runt om i landet.

På fredagen kom Aftonbladet med ännu ett avslöjande. Det här gången gäller det bland annat en kandidat på plats 12 för Sverigedemokraterna i kommunvalet i Hudiksvall, Jari Ahonen, som jobbat i SD:s valtält vid Kanalbron under valrörelsen.

Enligt Aftonbladet kommenterade Jari Ahonen ett inlägg på Nordfront i januari i fjol med rubriken "Huliganer spöar kriminella invandrare i Stockholm". Jari Ahonen skrev:

”Äntligen inget mjäkande eller lagom Sverige fasoner ut me packet härligt härligt keep up The good work”.

Tidningen har ännu inte kommit i kontakt med Jari Ahonen, men i ett pressmeddelande vid lunchtid ger han beskedet att han hoppar av som kandidat till Hudiksvalls kommunfullmäktige. Han skriver ångerfullt att han är fullt medveten om att hans inlägg "har skadat partiet vilket inte har varit min avsikt".

– Jag skrev inlägget när jag var frustrerad efter att ha läst rapporteringen om de problem som fanns kring centralstationen i Stockholm där ungdomar trakasserade, misshandlade och öppet sålde droger, skriver Jari Ahonen och till Aftonbladet förnekar han att han sympatiserar med NMR.

Sverigedemokraternas ledare i Hudiksvalls Patrik Nilsson, vaknade till Aftonbladets publicering på fredagen.

– Det var inte en rolig morgon så klart, säger han och berättar att han direkt lyfte frågan om Jari Ahonens framtid i partiet.

Hur ser du på att en SD-kandidat skriver inlägg på nätforumet Nordfront.

– Det är direkt olämpligt, säger Patrik Nilsson och tar bestämt avstånd från NMR.

Är det SD-politik att folk ska misshandlas på stan?

– Nej, det är det absolut inte, självklart inte. Vi har ett rättssamhälle. Man ska inte ta lagen i egna händer, säger Patrik Nilsson.

I våras skrev helahälsingland.se om en tidigare medlem i nazistiska NMR som gått över till Kristdemokraterna i Söderhamn. För två år sedan skrev tidningen om en annan SD-politiker i Hudiksvall som på nätet skrev att han vill skjuta personer med utländska namn och att alla moskéer bör sprängas.

Tidigare veckan skrev vi om en vänsterpartist i Bollnäs som hånade SD-politikers utseende på social medier.

