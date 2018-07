Robert sprider kunskap om flugfiske: "Den fiskeform där man är närmast naturen"

– För att börja med flugfiske måste man självklart i första hand vara intresserad av fiske generellt. De flesta har väl metat vid någon brygga när de var små, men sedan slutat och vill ta upp det igen på senare år, säger Robert Djeerf.

Med över 30 års flugfiskande i ryggen bestämde sig Robert Djeerf för att anordna en kurs för nyfikna nybörjare under våren. Från 60 intresseanmälda lottades sex personer ut för att delta.

– Jag tror det finns ganska många som är intresserade av flugfiske men kanske inte har någon vän eller i familjen som själva gör det. Då är det svårt att ta sig in i den bubblan, som med alla andra sporter, säger Robert Djeerf.

För Robert Djeerf är flugfiske ett lugnande tidsfördriv och en relativt kravlös sport.

– Om man gör flugfiske på rätt sätt är det väldigt fridfullt. Det första man gör när man kommer till vattnet är inte att ställa sig och kasta. Utan man sätter sig ned med en kopp kaffe och betraktar naturen, så man ser vilken fluga man behöver och vart man kan stå. Man börjar med att göra ingenting.

Under kursen lärde han ut kasttekniker och praktiska saker som kan vara bra att veta – allt från knutar, flugor, etik och utrustning.

– Det är mycket att tänka på; hur man ska kasta, vilken lina man ska ha och hur man ska dra in flugan för att få fisken att nappa. Vissa flugor ska ligga still, andra ska in mot land. Om man inte imiterar insekten som fisken vill äta, så märker den att det är något lurt på gång.

Som flugfiskare måste man ha stenkoll på sin utrustning för att fisket ska gå bra, menar Robert Djeerf. Beroende på om man ska fiska i en sjö eller till havs måste man välja rätt lina och spö.

– Man måste köpa en tillräckligt bra utrustning, men man behöver inte lägga ned så hiskeligt mycket pengar på det. Ett bra flugfiskeset för nybörjare kan du få för runt tusenlappen. Ett allt för billigt set kommer inte att fungera bra och då tappar man snabbt lusten tror jag.

Utrustningar är oftast indelade i ett viktsystem för linan och det är lätt att få tag i ett färdigt set. Man kan välja mellan enhandsspön eller tvåhandsspön, flytande eller sjunkande fluglinor. Linan är en viktig del i flugfiske, menar Robert Djeerf.

– I flugfiske är det linan som väger mest när man kastar, för flugorna väger i princip ingenting.

Det är vanligt att man som flugfiskare tillverkar sina egna flugor. Torrflugor är de flugor som flyter på vattenytan och imiterar insekter som sländor och små knott. Våtflugor är oftast mindre och mer färgglada och är de flugor som sjunker ner i vattnet.

– Det finns många olika typer av flugor som man använder till att fånga olika sorters fisk. När man ser på insekterna längs vattendrag eller sjöar så är det många olika arter beroende på tiden på dygnet eller säsong. Det är de arterna flugorna ska imitera, säger Robert Djeerf.

Förutom att öva på sin kastteknik så är ett genuint intresse för naturen och insektsarter en fördel för en aspirerande flugfiskare. Robert Djeerf menar att många ser flugfiske som en sport där man bara ställer sig och kastar långt, men man kan få fisk på korta kast. Kunskapen om ekosystemet man fiskar i är också en viktig byggsten. Många tycker kastteknikerna är svårast att lära sig och Roberts främsta tips för den uppförsbacken är tålamod.

– Precis som när man cyklar eller svingar sin golfklubba, så sitter flugfisket i ryggmärgen efter ett tag. Det är ett muskelminne för mig. Man måste bara ge det tid och övning.

Under kursen har de fokuserat på att öva sig att fånga harr, röding och öring – som finns i Hudiksvallsområdet. Robert Djeerf brukar också åka till Forsa och Delsbos vattendrag för att få en fin flugfisketur.

– Flugfiske är den fiskeform där man är närmast naturen. Man måste lära sig hur fisken tänker och ha ett intresse för helheten i naturen och närheten till den. Vill man få ett fullt nät av fisk ska man nog hålla sig till en annan fiskeform.

Roberts topptips till dig som vill prova på flugfiske:

En bra utrustning

Köp en bra utrustning – en tusenlapp räcker för ett bra flugfiske-kit.

Tänk på tekniken

När du kastar ska inte handleden vara för lös och spöspetsen bör vara parallellt med marken när du kastar.

Köp flytmedel

Köp flytmedel som du kan ha på flugorna så de inte sjunker ner i vattnet.

Närma dig varsamt

När du närmar dig en fiskeplats så gör det varsamt för att undvika att skrämma bort fisken.

Håll koll på insekterna

Kolla insektslivet som gäller för dagen för att avgöra vilken fluga du behöver.