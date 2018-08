Pride i Hudiksvall – fullmatad vecka med transmingel, vigslar och parad

Läs även: Micael Bydén showade på pride: "ÖB gillar att sjunga"

Många av de mindre pride-föreningarna har valt att ligga lågt i år, då Europride arrangerats i Stockholm och Göteborg. Men i Hudiksvall satsar man i stället stort. Myra Bergsteinsdottir är ordförande i föreningen Pride Hudik, som står bakom festivalen och hon berättar att man i år har ett par tydliga fokusområden.

– Vi har haft ett mer lokalt fokus när vi satt samman programmet i år. Vi har tagit in folk som fortfarande bor här, eller som har bott här. Sedan har vi också valt att fokusera på transfrågor, det är nog den typen av frågor som sticker mest i folks ögon.

Nytt för pride i år är att föreningen i hög grad samarbetar med andra.

– Vi blir som ett paraply, förklarar Myra Bergsteinsdottir.

För måndagens inledande transmingel svarar Transammans, som är ett förbund för transpersoner och närstående. Hudiksvall hela livet, som jobbar med äldrefrågor, har bjudit in journalisten Kerstin Monk och Hälsinglands hemslöjdsförening tillverkar en regnbågsväv i Rådhusparken.

– Och två biografer har själva hört av sig och föreslagit att de ska visa film med pridetema, berättar Myra Bergsteinsdottir.

Från kommunens sida är HBTQ-gruppen involverade och kommunchefen Bengt Friberg ska hålla tal. Han kommer också att finnas på plats i Rådhusparken på lördagseftermiddagen, för att tillsammans med kommunalrådet Charliene Kiffer Goude (V) förrätta vigslar. Även om det blir en slags drop-in, behövs föranmälan.

En programpunkt som Myra Bergsteinsdottir ser fram emot är lördagens konsert med Nino Ramsby.

– Det är min favorit och jag har följt hans resa. Det är kul att vi har fått hit en artist med lokal anknytning och koppling till transfrågor.

Hela programmet finns på Pride Hudiks hemsida.

En annan nyhet är att prideveckan i Hudik flyttats. Tidigare år har arrangemanget legat i juli, men för att det inte ska krocka med semestrar då många är bortresta har föreningen valt att lägga årets vecka efter att skolorna har startat. Något de tror ger fler möjlighet att delta.

I november i fjol fick polis tillkallas när medlemmar av nazistiska NMR försökte ta sig in på en av de kaféträffar som Pride Hudik anordnade på Hälsinglands museum. Inför prideveckan har föreningen därför hyrt in egna ordningsvakter under paraden, och fått hjälp från kommunen med vakter vid olika arrangemang.

– Det finns en risk att det här drar till sig allt möjligt folk, säger Myra Bergsteinsdottir. Men det är ett svårt läge, för så länge de inte gör någonting kan vi inte säga att de måste gå.