Niclas Frisk till Hudikkalaset – under nya namnet Atomic Wings

För 26 år sedan bildades Atomic Swing med Niclas Frisk som frontfigur. De slog igenom med Stone me into the groove och Smile.

Till sommaren har han samlat ihop en ny uppsättning medlemmar och ger sig ut på en turné i Sverige under nytt namn. Ett av turnéstoppen blir på Hudikkalaset i slutet av juli.

– Jag kommer att göra Atomic-låtar men även ett och annat russin ur andra skivor jag gjort sen dess, säger Niclas Frisk i ett pressmeddelande.

Niclas Frisk har även spelat i bland annat Perssons Pack och A camp.

Sedan tidigare är till exempel Lars Winnerbäck, Teddybears, Markus Krunegård klara för festivalen.

