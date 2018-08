My Leffler fängslades i Israel när Gaza-skeppet bordades: "Vi kidnappades"

My Leffler har varit aktivist så länge hon kan minnas, hon pekar på knappen på skjortan som säger: "Atomkraft? Nej tack".

– Den här brukar jag kalla för min vardagsknapp och min festbrosch. Vissa säger att det är nostalgi och jag önskar att det var nostalgi. Att jag ville ta av mig den och lägga den på hyllan som ett minne över något som är över, men det är det inte, säger My Leffler.

Redan 2016 var My ombord på ett skepp på väg till Gaza via projektet Ship to Gaza. Men båten gick sönder och hon kom inte längre än till Barcelona. I slutet av juli i år var hon åter på väg och kom nästan hela vägen fram.

– Vi visste att vi inte skulle komma fram, men vi hade ändå ett hopp som vi ställde in oss på. När vi pratade sa vi: "När vi kommer fram".

– Det är inte farligt att sitta i fängelse men det är farligt att segla över Medelhavet.

Ship to Gaza är ett aktivistprojekt med syfte att segla med förnödenheter till Gazaremsan och bryta Israels blockad.

Läs även: Femtio år av ockupation – en farlig utveckling

När de fortfarande var på internationellt vatten la de märke till en båt som åkte efter dem. Eftersom de visste att chansen var väldigt stor att de skulle stoppas och bordas så hade de förberett sig.

– Vi visste att vi ville bli bordade i dagsljus, allt är enklare i dagsljus. Vi visste att vi hade med beväpnade militärer att göra och i mörkret kan saker misstolkas och uppfattas hotfullt. Vi hade bestämt oss för att inte göra något motstånd.

I bakhuvudet hade gruppen med sig händelsen 2010 då tio aktivister dödades av Israelisk militär.

När skeppet närmade sig gjorde de sig av med allt som kunde betraktas som vapen, tog ner banderollen och satte sig i en bestämd sittordning på däck med handflatorna uppåt. Men det dröjde innan de blev bordade och snart var mörkret över dem.

– Plötsligt hörde vi en röst och såg hur båtar närmade sig ifrån alla håll. I en megafon säger en kvinnoröst: "Hej! Det här är den Israeliska militärflottan. Jag heter Bettan. Vi kommer i fred och kommer nu att ta över er båt".

– Det gick fort. Plötsligt satt vi mitt i en avancerad militäruppvisning. Maskerade unga militärer bordade och tog över rodret. De genomsökte allt i detalj utan våld.

Klockan var åtta på kvällen när de bordades och bogserades.

Läs även: Womens boat seglar mot Gaza

– Gazas kust var svart som natten, så när vi senare såg ljus visste vi att vi var på väg mot Israel. Det var gryning när vi kom i land och vi såg den norska båten al-Awda ligga och guppa i hamnen.

– Vi sjöng frihetssånger. Det var det lilla verbala motstånd som vi gjorde.

My Leffler och hennes elva kamrater, varav sex svenskar, som gripits, genomsöktes grundligt när de kom i land.

Läs även: Vänsterpartiet verkar inte bry sig ett dugg om kvinnorna i Gaza

– Jag vet inte hur många skanningar vi gick igenom. Vi var i princip nakna. De ville försäkra sig om att vi inte hade några gömda minneskort på oss. De försökte få oss att skriva på ett papper på hebreiska, som säger att vi tagit oss in i landet olagligt, att vi skulle deporteras och få tio års inreseförbud.

– Men vi hade inte tagit oss in olagligt, vi hade blivit olagligt indragen från internationellt vatten. Vi var faktiskt kidnappade.

My och de andra fick gå igenom många tält där de blev undersökta.

– En läkare ville ta blodtryck, mäta och väga mig. Men jag nekade. De försökte skanna våra fingeravtryck och fota oss. Och återigen försökte de få oss att skriva på pappret på hebreiska.

I det sista tältet hade de sitt första möte med polisen.

– Det var förnedrande när de klädde av oss med plasthandskar och behandlade oss som att vi stank. De rynkade på näsan och vände bort huvudena. De förde skanningsapparaten upp i skrevet på oss och gnuggade runt den där, det var kränkande.

Läs även: Flera nya våldsdåd i Israel

Därifrån togs de till fängelset Givon. Det är inte första gången som My Leffler sitter i fängelse för sina aktivistiska handlingar.

– Jag var förvånad över att cellen såg så pass bra ut. Vi fyra kvinnor hade en varsin säng och en varsin filt. I fängelset i Finland har vi ibland bara haft en matta och en filt, där har vi legat och kramat om varandra för att hålla värmen.

De verbala förnedringarna haglade från fångvaktarna.

– Det var mycket psykisk förnedring och grava kränkningar. Men vi använde kvinnlig list, vi skrek inte eller bankade på dörren. Vi sa tack, även om de skrek på oss.

Trots alla noggranna skanningar på väg in i fängelset hade de inte lyckats hitta Mys penna och papper som hon gömt i hålfoten i dubbla strumpor.

– Jag har suttit i fängelse ett antal gånger förut i andra länder. Då har jag som system att jag skriver dikter och reflektioner från insidan.

Läs även: Över 700 attacker mot Gaza

Under nätterna kunde de höra plågade skrik från andra byggnader på området. Efter att de varit ute på rastgården hittade de en karta med tabletter i sin cell, som inte tillhörde dem. Något de snabbt spolade ner i toaletten.

– En dag stod järndörren till grannkorridoren öppen. Vi såg dem föra in en person i en cell och sen kom det sådana djävulska skrik. Jag tror det var meningen att vi skulle se det för att se vad som kunde vänta oss om vi inte mjuknade. De ville att vi skulle skriva på pappret.

Läs även: Israel deporterar två till Sverige

Under rättegången möttes My av en person som endast pratade hebreiska och ville att hon skulle skriva på ett papper för att komma ut ur landet. My krävde en advokat som närvarade vid den andra rättegången.

– Jag ville överklaga för att komma till en riktig rättegång. Men jag fick klart för mig att jag hade ingen som helst chans, och att jag då skulle bli sittandes i fängelset i flera veckor. Min son ska gifta sig nästa lördag så jag hade inte lust att sitta där.

En av de fyra kvinnorna som var med på aktionen skrev på pappret och blev hemskickad. En annan som skulle till rättegång dagen efter hämtades innan dess från cellen.

– De satte på henne handklovar och drog bort henne, vi visste inte vad som hände med henne. De svarade inte på våra frågor utan låtsades som att de inte förstod. Men efteråt har vi fått veta att hon deporterades till Tyskland.

Läs även: Dåligt år för palestinska barn

Natten mot den femte dagen öppnades cellen åter, de skulle föras till ett annat block för att cellen skulle städas.

– Vi anade att de skulle skicka hem oss och vi hade rätt. De slängde in oss i ett förvar, skannade oss igen och sedan skickades vi hem med ett plan klockan fyra på natten.

My är nu åter tillbaka i sitt hus i Norrbo.

– Många tänker att vi har misslyckats för att vi inte kommer fram till Gaza, men påbörjar vi resan så genomför vi en brytning av blockaden. Vi la till och hade opinionsmöten i 28 hamnar, där vi talade om vad som händer i Gaza.

Nu ska My och de andra som var ombord på båten skriva ner exakt vad som hände och skriva ner sina önskemål. Sedan väntar ett möte med bland annat utrikesminister Margot Wallström.

– Jag ljuger om jag säger att jag inte var rädd, men vi har ett ansvar att göra något. Vi är enormt privilegierade som bara kan kliva ur det här utan problem och nu är jag hemma igen. Lite psykiskt kränkt, men tack vare mina medsystrar så har vi klarat det psykiskt.

– Vi kommer att fortsätta segla tills ockupationen är bruten.