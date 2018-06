Många nya domare debuterar i Hudik Cup: "Bara positiva saker att säga"

Söndag 12.25: Vi sänder alla finaler i Hudik Cup – se matcherna här

Inget Hudik Cup utan domare brukar det heta. Totalt krävs det cirka 80 stycken för att få turneringen att snurra runt. De flesta av rättskiparna kommer från Hälsingland, men det är också fem från Sundsvall och tre från Östersund.

Anders Östlund – eller "Ante" som han kallas – har en viktig funktion som spindeln i nätet för alla domare. Han ska se till att att logistiken funkar när de ska ta sig mellan de fem spelplatserna – Glysisvallen, Björkberg, Överås, Ullsäter och Tunet i Näsviken.

– Det är andra året som jag har den här rollen. Det är jätteroligt med många unga domare som visar ett stort intresse. Jag är också med och coachar och ger tips och råd under och efter matcherna, säger han.

Domarna har ofta en utsatt position och det har också varit ett växande problem med återväxten när det gäller att rekrytera nya domare. Men Anders Östlund tycker sig se ett trendbrott.

– Jag har hållit i utbildningar inför cupen med Strands IF och Näsvikens IF med cirka 20 domare på varje ställen. Det är både killar och tjejer och det är framför allt jätteroligt att vi fått in tjejer som vill prova på domaryrket. Och i Hudik Cup är det många av dem som dömer sina första matcher, säger han.

Hur har det gått, tycker du?

– Jättebra. Jag har bara positiva saker att säga.

Ett annat problem inom fotbollen och annan ungdomsidrott är föräldrar som är överengagerade och bland annat kritiserar domaren högljutt. Hudik Cup har dock förskonade från större incidenter av detta slag.

– Nej inte var jag känner till. De har skött sig bra hittills när jag har varit runt och tittat. Det har väl varit några spontangrejor tidigare och någon har skällt på domaren. Men det är många år sedan. Det som kan ha haft lite inverkan på det är att det numera räknas inga resultat i sjumannaspelet för tio- till tolvårsklasserna.

