Konceptet som ska locka fler till spontanidrott – HuFF-spelaren berättar: "Inte alls som när jag var liten"

Klockan är strax före 10 på torsdagsförmiddagen och på multiarenan i Forsa samlas fler och fler barn i olika åldrar. Inom Hudiksvalls kommun genomförs nämligen en satsning på spontanidrott för barn och ungdomar.

Tidigare i sommar anordnades det under två veckor i Hudiksvall och nu är det Forsa som gäller den här och kommande vecka.

– Vi kör ett pass på förmiddagen och ett på eftermiddagen varje dag under de här veckorna. Det sprider sig snabbt och redan andra dagen här i Forsa kom det runt 30 barn totalt, säger Andreas Smedbakken som till vardags jobbar som förskolelärare – och kanske mest känd som en viktig pjäs i Hudiksvalls FF som i nuläget leder division 2 Norrland.

Under sommaren har han arbetat med fotbollsskolan och därefter med det här projektet Framförallt under fotbollsskolan, men också under spontanidrotten har han haft med sig feriearbetare.

– Det var kommunen som hörde av sig till mig och det har verkligen varit hur roligt som helst. För feriearbetarna är det också ett perfekt steg in i arbetslivet.

Ute på planen finns det möjlighet till många olika aktiviteter och det sätts snabbt igång med både det ena och det andra.

– Viktigast är att det finns någonting som passar alla. Det ska finnas möjlighet att prova både det ena och det andra och alla ska kunna hitta något som just de tycker är roligt. Under dagarna spelas det allt från fotboll till basket, kastas frisbee och spelas innebandy. Det finns lite allt möjligt, säger Andreas Smedbakken.

Varför är det här viktigt?

– Spontanidrotten är på nedgång och det är inte alls som när jag själv var liten. Då gick man direkt till fotbollsplanen, snabbt hem för att äta middag och sedan ut igen till man skulle gå och lägga sig. Det blir mindre och mindre av det känns det som, säger Andreas Smedbakken och fortsätter:

– Vi vill locka ungdomarna till att testa nya saker och komma ut och ha roligt. Än så länge har det varit en succé och jag hoppas att det fortsätter så.

