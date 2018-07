Hudikkalaset förvarade returburkar som man fått in under festivalen i plastsäckar. Någon tog sig in i det inhägnade området på lördagsmorgonen och stal 40 säckar med sammanlagt 20 000 pantburkar från området, enligt en anmälan till polisen. Värdet på returburkarna är 20 000 kronor.

Det finns i dagsläget ingen misstänkt för brottet.