Hälsingevyer blev spelkoncept – nu skapar bröderna öppna världar åt miljontals människor

Linus, Viktor och Oskar Blomberg jobbar alla tre på spelföretaget Avalanche som Linus var med och grundade. Fyra gånger om året återvänder de till samma gård utanför Delsbo som de växte upp på. Det är här skaparglädjen fått frodas.

– Vi har alltid varit kreativa, vi byggde lego, modelljärnvägar och små samhällen ute i skogen, sen sprängde vi dem, säger Linus.

– Det mesta slutade med att det sprängdes, jag har väl bara fortsatt på samma bana, säger Oskar.

Brödernas föräldrar flyttade till Delsbo 1980 i samband med den gröna vågen. De ville att barnen skulle växa upp ute på landet. Beslutet skulle visa sig vara helt rätt; ute på landsbygden kunde kreativiteten flöda.

– Vi gick på en liten skola mitt ute i skogen och fick en koppling till natur, skapande och kreativitet som jag tror var väldigt viktig, säger Linus Blomberg.

– Sen fanns det inte mycket annat att göra heller, säger Oskar.

Linus började programmera spel redan 1984 och lyckades få båda sina bröder intresserade av spelskapandet. På den tiden köpte de speltidningar som det fanns källkod i. Sen kopierades texten in i datorn för att skapa ett spel.

– Jag minns hur jag fick läsa upp koden, bokstav för bokstav, så att du skulle kunna knappa in den, säger Oskar och nickar åt Viktor.

– Jag programmerade nog mitt första egna spel 1989, i garderoben här, då fick jag lite hjälp av Linus för att fixa fler monster, säger Viktor.

Men nu skapar de inte spel i en garderob längre. Avalanche är en av världens största spelutvecklare och det hela började 2003. Skuldsatta och jobbande hemifrån på A-kassa – efter att ha gått i konkurs med ett tidigare företag – grundade Linus Avalanche tillsammans med Christoffer Sundberg.

– Vi fick höra att företaget Eidos skulle besöka Stockholm, så vi slängde ihop ett spelkoncept som blev klart dagen innan de kom. Vi övertalade några vänner att få låna deras kontor så vi kunde låtsas vara ett riktigt företag. Sen tog vi in före detta anställda som satt och låtsades jobba framför datorer som inte ens var kopplade i väggen, berättar Linus.

Konceptet gick hem hos besökarna, och företaget fick pengar för att skapa en prototyp. Även den blev omtyckt och spelet "Just Cause" var fött.

"Just Cause" har fått två uppföljare, med en tredje på väg. Spelen fokuserar på en öppen värld med vackra vyer och oändliga möjligheter, och har kommit att definiera den typen av spel som Avalanche gör. Men idén till spelet föddes redan under barndomen.

– Ja förkärleken för öppna världar, det är ju bara att titta runt dig för att se var den kommer ifrån, säger Oskar och blickar ut mot den öppna landsbygden.

– Öppna världar med fantastiska vyer att utforska, det är ju det vi gjorde när vi var små, säger Linus.

Det kreativa skapandet har alltid varit viktigt för alla tre. Men ju större företaget har blivit desto svårare har det varit för Linus att hålla kvar i den kreativa delen av arbetet.

– Det kommer en gräns när man har typ 50 anställda som man inser att det krävs en annan form av ledarskap för att få det att fungera Men jag har varit noga med att alltid hålla mig kvar i det tekniska och kreativa så mycket jag kan, säger Linus.

Nu har företaget köpts upp av Nordisk Film och bröderna hoppas på att det ska ge dem mer frihet och trygghet för att låta kreativiteten flöda.

– Vi har aldrig sett det här som en karriär, vi har bara gjort vad vi velat och sen vid något tillfälle började folk betala oss för det, säger Linus Blomberg.

Tips från bröderna Blomberg om hur man håller uppe skaparglädjen.

Oskar: Att ha barn är bra. Jag har köpt spelverktyg och appar man kan skapa musik på till Ipad åt mina barn. Det finns så mycket tillgängligt nuförtiden som gör det lätt att vara kreativ, det tycker jag är schysst.

Viktor: Ha en hobby som du bara kan släppa lös på. Gör något roligt utan tidsbegränsning och budget, det har varit jättebra för mig.

Linus: Jag har alltid fokuserat på att det ska vara kul och har aldrig gått det hållet som man tjänar mest pengar på. Sen finns det inget som dödar kreativitet så mycket som att behöva hålla på med det administrativa.