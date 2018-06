De pysslar för Gambia: "Tjejer ska kunna gå i skolan även under mens"

2013 bildades en lokalförening för biståndsgruppen Gambiagrupperna i Hälsingland. Föreningens eldsjälar finns i Enånger, och under åren de har varit aktiva har de haft en kontaktby, Sare Sarjo, som de har samlat pengar till.

– Vi har samlat ihop pengar till en lärarbostad, som är färdigbyggd nu. Och så har vi bidragit med redskap, och på plats i byn har vi lagat en hel del grejer, hållit i workshops och skänkt skolmateriel. Vi har lagt grunden till ett skolbibliotek och vi har påbörjat installation av solceller, berättar Katarina Heinemann Norén, en av Hälsingegruppens grundare.

Pengarna har samlats in genom dels gåvor och aktiviteter, dels genom tillverkade produkter som armband, som de har sålt på loppisar och julmarknader. Gruppen säljer även lunchväskor som sys av ett kvinnokooperativ i Gambia.

Byn Sare Sarjo har fått hjälp via Gambiagrupperna – eller rättare sagt Future in our hands, systerföreningen på plats i Gambia – i tio år, och därmed anses just det projektet avslutat. Nu är det dags för Hälsingegruppen att få en ny kontaktby och nya projekt att ta itu med. Under en lördag i slutet av maj träffades några av medlemmarna för att tillverka produkter som senare ska säljas, för att dra in pengar.

– I november åker vi till Gambia igen, för att ta itu med nya projekt. Vi vet inte så mycket än, men vi kommer nog att hjälpa till med att bygga upp ett så kallat "skill center" för kvinnor i vår nya kontaktby. Och så ska vi arbeta med ett projekt för att tjejer ska kunna gå i skolan även under mens, berättar Katarina.

Under "pysseldagen" syddes tygkassar och fodral till yogamattor, och ute på gräsmattan hos Lasse Heinemann, där träffen hölls, snickrades fågelholkar.

– Det vi tillverkar i dag ska säljas på Träbåtens dag ute i Borka, den 14 juli, berättar Lasse Heinemann.

Ann-Britt Heinemann är utbildad sjuksköterska och berättar om hur hon vid första besöket i Sare Sarjo såg en pojke som haltade så hemskt. Hon frågade närmaste man hon såg om vad som hade hänt.

– Mannen berättade att pojken hade ett hemskt sår. Så jag tog fram mina grejer och skötte om såret, och såg till att han fick antibiotika och smärtstillande. Så fort jag tagit hand om hans fot, sattes en ny fot ned på marken framför mig. Såriga fötter är ett stort problem där nere.

Efter att ha kommit tillbaka till Sverige igen ville Ann-Britt veta hur det gick med pojken, så hon höll kontakten via mejl med mannen som fungerat som tolk. Därefter sågs de igen vid nästa besök – och efter ett tag uppstod kärlek. Numera är hon gift med Amadou, som han heter. Och den haltande pojken är helt frisk.