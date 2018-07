De prisas av Hälsinge akademi: "Vartenda öre kommer att gå till konst"

I samband med Hälsinge akademis årshögtid och 30-årsjubileum, delade de under fredagseftermiddagen ut sitt ungdomsstipendium och tre stycken kulturbelöningar.

Prisutdelningen skedde uppe på Köpmanberget i Hudiksvall. Ungdomsstipendiet tilldelades bildkonstnären Emelie Markgren från Delsbo. Ett stipendium på 15 000 kronor.

– Det känns jättebra, jag är extremt hedrad, säger Emelie Markgren efter prisutdelningen.

För henne känns det extra bra eftersom att det ibland kan vara ekonomiskt tufft att vara ung konststuderande.

– Vartenda öre kommer att gå till konst, säger hon.

På plats för att ta emot varsin hedersbelöning, var även violinisten och musikledaren Catharina Ericsson, körledaren och pianisten Rune Broberg och folksångerskan Emma Härdelin. De fick alla akademins medalj och hedersdiplom.

Efter prisutdelningen väntade lite mingel.

Motiveringarna lyder

Hälsinge akademis stipendium 2018, Emelie Markgren

Vissa konstnärer ryms inte i kulturvärldens vanliga språkbruk. Emelie Markgren från Delsbo är en av dem. Hennes måleri, som i sig är en rörelse. Hennes dans, som skapar skulpturer. Genom alla hennes uttrycksformer går en enastående musikalitet. Hälsinglands natur, ljus och kultur finns närvarande i mycket av det hon gör, oavsett genre. Som ung konstnär - hon är född 1997 - är hon fascinerande självklar. Relationen till dem som inspirerar eller provocerar verkar lekfull och rik på reflektion. Det är en glädje för Hälsinge akademi att ge 2018 års kulturstipendium till Emelie Markgren.

Hälsinge akademis hedersbelöning 2018, Catharina Ericsson

Catharina Ericsson är violinist och född i Gävle 1962. Hon har studerat vid Kungliga musikhögskolan och senare i Berlin, samt studerat barockviolin vid Collegium musicum i Stockholm. Mellan 1987 och 2014 var hon verksam som konsertmästare i Folkoperans orkester. Hon är också medlem av Uppsala kammarorkester och i Ericsbergskvartetten. Catharina arbetar nu som frilansande musiker. 2009 flyttade hon till Söderhamn och återuppväckte föreningen Musica viva, en ideell musikförening med säte i Söderhamn. Musica viva uppmuntrar och stödjer musikskapande i alla dess former, inbjuder till kurser för musikanter, arrangerar konserter och möten mellan olika musikaliska genrer. Catharina Ericsson har under många år varit drivande i musikföreningen och med sina idéer inspirerat såväl barn som ungdomar och vuxna. Musica viva håller musikkurser och sommarläger för unga, har återupplivat en mässingsorkester och medverkar i jazzfestivalen i Söderhamn. Catharina är en visionär som med värme, energi och sitt outtröttliga engagemang arbetar för att sprida musiken i landskapet. I sitt arbete för att knyta samman musiker, föreningar och olika former av skapande gör hon värdefulla insatser för kulturlivet både i Hälsingland och i övriga Sverige. För dessa kreativa och positiva insatser för i synnerhet det lokala musiklivet tilldelas Catharina Ericsson Hälsinge akademis kulturbelöning.

Hälsinge akademis hedersbelöning 2018, Rune Broberg

Tala om en eldsjäl! Eller ett energiknippe! Då talar man om Rune Broberg! Född i Njutånger, började som nioåring med dragspel, ett år senare spelade han piano, vid 15 vikarierade han som kantor i Iggesund, kantorsexamen tog han vid 18, musikhögskola i Stockholm. Fullt drag från början, alltså: musikdirektör, pianist, kantor, körledare, musiklärare och talangscout. I närmare ett halvt sekel har Rune verkat som organist i Svenska kyrkan, varav 37 år i Hudiksvall, tillika körledare för Jakobskören. Hans fullsatta julkonserter i Hudiksvalls kyrka har blivit legendariska. Mässorna har varit många, en mässa skrev förresten av Östen Eriksson, han "med resten"!. En pensionering kan inte hejda en sådan vital spelman. Nu hörs han ofta i Forsa kyrka, när han inte musicerar i andra sammanhang som att acompanjera något nytt stjärnskott eller operalöfte. Han har upptäckt, lanserat och kompat sångare som Py Bäckman, Ulrika Beijer (som han gjort en skiva med), Ingrid Tobiasson, Ann-Marie Backlund, Tove Nilsson, Kristina Hansson, Emma Härdelin och andra. Rune Broberg är en oförtröttlig profil i kommunens musikliv sedan han tidigt i Hudiksvall startade "Rune röstresurser", en kör för högstadie- och gymnasieungdomar. Senare kom vuxenkören "Brobergs blandning". Han tycker att musicerandet är jätteroligt, det är lika kul att spela i en lokalrevy som att konsertera i ett skärgårdskapell. Han är också en musikentreprenör som kunnat locka självaste klarinettmästaren Putte Wickman med sig på en turné som räckte till 70 konserter. Rune tycks aldrig tröttna på att mixa musikformerna, som han kan säga. Han tycker att han varit privilegierad som fått syssla med alla sorters musik. Dessutom är han en glad garçon som sprider glädje inte bara på scenen. Hälsinge akademis hedersbelöning kan inte tilldelas en mer värdig mottagare.

Hälsinge akademis hedersbelöning 2018, Emma Härdelin

Emma Härdelin, nu bosatt i Hudiksvall, har sedan tonåren bildat skola för den moderna svenska folksången på både nationell och internationell nivå. Hennes röst, frasering och musikaliska framförande hämtar näring från djupa kunskaper i den svenska folkliga sångtraditionen. Men som föredömlig traditionsbärare är hennes insikter i framförallt den jämtska och hälsingska sångtraditionen endast ett fundament varpå hon byggt en egen djupt personlig och uttrycksfull interpretation. Genom framförallt hennes musikaliska värv i band som Garmarna och Triakel har hon nått en ryktbarhet utanför vårt landskaps gränser, och många är de som låtit sig inspireras av hennes chosefria, men ingalunda fantasilösa, uttolkning av nordiska visor, kärleksballader och nyskrivna psalmer signerade Benny Andersson. Emma är en av de allra viktigaste kulturambassadörerna för vårt Hälsingland och därför är det med stor glädje vi ger henne denna utmärkelse.

