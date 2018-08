Centern efterlyser stöd till lokala bönder: "Vi måste agera nu"

Caroline Schmidt (C) vill att Hudiksvalls kommun tillsätter en kriskommission för att hjälpa bönderna.

– Ursäkta mina kladdiga händer, jag har just varit och klappat en ko, säger Caroline Schmidt (C), när vi träffas utanför ICA-butiken i Iggesund.

Centern i Hudiksvall har varit ute och skaffat sig information på plats hos bönder i kommunen, om det ekonomiska läget för dem efter den långa torkan.

– Vi måste agera nu innan bönderna börjar nödslakta. Det behövs en lokal kriskommission för att hitta möjligheter att hjälpa bönderna konkret, säger Caroline Schmidt.

Jordbruksverket ligger efter med utbetalningar av EU-stöd till bönder, på grund av ett IT-problem.

Flera tusen bönder väntar på EU-stöd för 2015, 2016 och 2017. Jordbruksverket har betalat ut en del, men hållit inne ungefär 15 procent till ett värde av 500 miljoner.

– Just när vi pratar om att Sverige måste höja sin självförsörjningsgrad, så händer det här. Hade det varit för 100 år sedan hade det blivit ett nödår, säger Caroline Schmidt.

Sveriges självförsörjningsgrad beräknas till omkring 50 procent. Det betyder att vi importerar hälften av all mat som konsumeras. Att jämföra med Finlands som beräknas till omkring 80 procent.

– Jag vet att flera kommuner har köpt in frysar för att kunna köpa in kött för vintern och det kan vara ett sätt även för vår kommun. Så får vi undersöka om det går att köpa in mera lokalt kött via Inköp Gävleborg.

Nu hoppas hon på ett möte så fort som möjligt med flera parter som länsstyrelsen, LRF och Inköp Gävleborg för att nämna några.

– Våra bönder står inför en tuff höst med risk för nödslakt om inget görs. Jag skickade in förslaget för tre veckor sedan till kommunledningen, än har inget hänt.

