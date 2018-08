Ångest i skolan – så svarar politikerna i #kandulova

Den frågan ställer Oliver Honkasalo till kommunpolitikerna i Hudiksvall via Mittmedias valtjänst #kandulova

– Om en person får ångest av att vara i ett klassrum med andra elever, kommer de då tvinga eleven att vara i klassrummet eller kan de ge dessa personer den hjälp som behövs? Till exempel att få sitta i ett eget rum, säger Oliver Honkasalo, om sin egen fråga.

Oliver Honkasalo kommer från Hudiksvall och är 16 år gammal. Depression, ångest, social fobi och autism utgör en stor del av hans liv, något som resulterat i att han har haft en tuff tid i skolan. Det är bland annat därför den här frågan ligger honom varmt om hjärtat.

– Min dröm är att gå i skolan och utbilda mig. Inget av det kommer att gå om jag inte får en gymnasieutbildning. Jag vågar inte gå in i en klass. Jag får ångest, svårt att andas, yrsel, jag svettas och blir jättetrött.

Men frågan är också viktig för att det finns andra som han själv.

– Jag anser att alla personer ska få gå i skolan, oavsett om det finns moment som inte alla klarar av.

För Oliver är det viktigt att skolan anpassar sig till varje individs behov och begränsningar.

– Skolan är till för att utbilda och utveckla våra barn men i dagens samhälle så har skolan bara blivit ett måste utan någon klar funktion. Skolan behöver fokusera mer på vad som behövs och mindre på publicitet.

Även om Olivers skoltid har varit svår, så beskriver han ångesten som relativt lugn under de nio år som han gått i skolan.

– Jag har fått suttit i mitt egna rum, med min egna assistent, därför har det varit ganska lugnt.

Enligt Oliver så finns det två saker som skulle kunna minska problemen med ångest i skolan drastiskt.

– Ett är att man börjar utbilda unga om psykiska sjukdomar och förklarar att det är okej att må dåligt. Det andra är att ge skolan en bredare rätt. Alltså att skolan får rätt till att ge allt stöd som elever behöver.

Oliver ska precis börja första året på gymnasiet. Han skulle egentligen ha börjat gymnasiet hösten 2017, men då fick han inte det stöd han behövde.

– Min dröm är att få ett gymnasiebetyg och utbilda mig till psykolog, men bara för att jag inte vågar det de flesta ungar vågar så har jag ingen möjlighet till det.

Oliver Honkasalos fråga till kommunpolitikerna i Hudiksvall är:

– Kan du lova att inte tvinga mig samt andra elever som får ångest av att gå i en klass att göra det?

Hittills har fyra partier svarat på frågan.

– Ja, svarar Centerpartiet genom Anton Stark, toppkandidat, kommunfullmäktige.

"Hej Oliver. Vi vill värna möjligheten att själv välja vilken skola du vill gå på. Den möjligheten hjälpte mig som också hade ångest av att gå till skolan. Jag bytte skola och det var en avgörande faktor för mig. Vi tycker att det är viktigt att du ska ha alla möjligheter som finns att välja den skola som passar dig bäst. Dessutom vill vi införa en elevombudsman som ska finnas där för elevernas bästa. INGEN ska känna ångest av att gå till skolan."

– Ja, svarar Moderaterna genom Jonas Holm, kommunalråd i opposition.

"Vi har som sagt skolplikt i Sverige, men det måste ju fungera. Rektorer, lärare och övrig personal inom elevhälsan måste kopplas in. Ingen elev ska känna sig orolig i våra skolor. I vår budget avsätter vi stora belopp extra till skolan för ex vis att förbättra elevhälsan. Skolan ska vara en rolig arbetsplats och ett lärosäte. Om nåt går fel måste åtgärder sättas in direkt!"

– Ja, svarar Vänsterpartiet genom Charliene Kiffer Goude, kommunalråd.

"Vänsterpartiet vill skapa en jämlik och sammanhållen skola. Ingen ska behöva gå till skolan med en klump i magen. Självklart ska ingen må dåligt i skolan, Vänsterpartiet vill att resurserna till skolan ska fördelas efter behov. Mer pengar ska alltid gå till de skolor som har större behov. Det innebär att elever och klasser som behöver extra hjälp och tillsyn ska ges mer resurser.

– Nej, svarar Kristdemokraterna genom Peter Åkerström, ordförande för Kristdemokraterna.

"I Sverige har vi skolplikt och därför måste vi se till att alla elever går i skolan, men när saker och ting inte fungerar måste lärare och rektor tillsammans med en väl fungerande elevhälsa se till att ALLA elever känner sig trygga och kan hitta studiero. Vi i KD kommer att arbeta för att elevhälsan får mer resurser för att de ska kunna göra ett bra jobb. Du får gärna mejla mig på peter.akerstrom@kristemokraterna.se och berätta hur det går."

