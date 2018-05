Höga temperaturer i hela Hälsingland – Delsbo varmast i landet: "Kan bli 30 grader varmt i dag"

I måndags kom årets toppnotering i Hälsingland med 27,6 grader i Hudiksvall.

– Det kommer nog säkert slås i dag. Det ser ut som att det kan bli uppåt 29 grader i Hälsingland, och till med 30 grader någonstans. Inte precis vid kusten, men en bit inåt, säger Per Holmberg, meteorolog vid Foreca.

Vid lunchtid var även Edsbyn med högt upp på värmelistan med 26 grader.

Läs även: Så varm blir bilen i solen – vår reporter testar: "Termometern slår i taket"

Under helgen kommer den värsta värmen att gå ner något, till runt 20 grader, men fortsatt ingen nederbörd. Sedan återkommer högsommarvärmen under tisdag och onsdag med temperaturer strax under 30 grader.

Det har varit meteorologisk sommar i Hälsingland sedan början av maj, och den metorologiska våren var bara ungefär en månad lång före det.

– Våren blev kort, det var kallare än normalt i mars och april och sedan sa det bara pang så kom värmen, säger Per Holmberg.

Det räknas som högsommar när dagstemperaturen är över 25 grader. Om temperaturen inte understiger 20 grader på hela dygnet räknas det som en tropisk natt, men riktig där är vi inte ännu.

– Det beror på hur fuktig luften är, men det ser inte ut som att det kommer tropisk natt den närmsta tiden.

Toppnoteringen i Sverige hittills i år har Uppsala med 29,3 grader.