Här är vinnaren av P4 Nästa: "Vill prata om viktiga saker"

P4 Nästa är en rikstäckande musiktävling som anordnas av Sveriges Radio. Varje lokal P4-kanal har en länsfinal där en vinnare tas ut.

Under Moläta var det länsfinal för Gävleborg där fem akter gjorde upp om segern. P4 Gävleborgs lyssnare har haft hälften av makten. Resten var upp till en jury bestående av artisten Moa Holmsten, producenten Emanuel Recinos, mångsysslaren Charlie Granberg och P4 Gävleborgs kanalchef Kerstin Carlsson.

De som tävlade i Järvsö var Petter Hedström från Gävle, Christoffer Olsson från Valbo, Linda Lind från Bollnäs, Andrew Wild från Bollnäs och House of say från Segersta. Till slut stod det klart att House of say, med låten Know it, kammat hem segern. Duon, som består av Sanne Stenbäck och Sebastian Winskog, vill med sin musik sprida budskap om jämställdhet och kvinnors rättigheter.

- Vi vill prata om viktiga saker och det känns jättekul att den här låten får utrymmet att göra det nu, säger sångerskan Sanne Stenbäck efter vinsten.

House of say får nu chans att ta sig till riksfinalen av P4 Nästa som äger rum i slutet av augusti i Linköping.

Förutom uppträdanden från de tävlande artisterna bjöd Järvsömusikerna Jörgen Åberg och Brita Björs på en hyllning till Lill-Babs genom att framföra några av hennes mest kända låtar.

