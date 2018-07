Granskning: Endast 20 våldtäktsfall prövades i rätten – trots 367 anmälningar

Det väcks väldigt få åtal gällande våldtäkt i Gävleborg sett till antalet anmälningar. Under 2016 och 2017 anmälde 367 personer en eller flera våldtäkter.

Helahälsingland.se:s granskning visar dock att endast 26 åtal väcktes under samma period, varav 20 togs upp i domstol under den granskade perioden. Det innebär att endast 6-7 procent av anmälningarna från de två senaste åren ledde till åtal. Det är klart under rikssnittet, som för 2016 låg på 11 procent. Det visar vår granskning av statistiken från Åklagarmyndigheten och Brottsförebyggande rådet.

Även åklagarområdet "Mitt", där Gävleborgs län ingår, ligger lågt i uppklarningsprocenten gällande våldtäkter. Området har det sämsta resultatet av samtliga sju regioner den senaste tioårsperioden, enligt vår sammanställning.

Ulf Back är chefsåklagare och kammarchef vid åklagarkammaren i Gävleborg. Han tycker inte att resultatet låter bra.

– Det låter inte särskilt positivt. Vi följer lagföringen månad för månad, och vi vet att det kan variera från en åklagarkammare till en annan och beroende på vilka typer av ärenden som kommer in, säger han.

Enligt Brottsförebyggande rådet klaras omkring hälften av alla butiksstölder och narkotikabrott upp. Men endast 11 procent av våldtäkterna. Att det skiljer sig så kraftigt i lagföring beror på bevisläget, menar Ulf Back.

Enligt honom har åklagarkammaren i Gävleborg arbetat kontinuerligt med metodstöd och utbildning för att öka lagföringen för sexualbrott. Just sexualbrott är dock en brottstyp där bevisläget ofta är svårt.

– Man kan jämföra våldtäkter med misshandel och våld i nära relationer. Det är brott som ofta sker utan vittnen. Att vi inte väcker fler åtal handlar huvudsakligen om bevisfrågan. I många fall räcker inte bevisningen för ett åtal, säger Ulf Back.

I dag finns teknik som gör det relativt enkelt att konstatera om en sexuell aktivitet har ägt rum, till exempel via DNA-spår. Bara det räcker dock inte alltid för ett åtal.

– Då får man förlita sig på teknisk bevisning eller annan stödbevisning. Det finns stora möjligheter att bevisa att det förekommit en sexuell aktivitet, med DNA och liknande. Men frågan är om det har varit frivilligt eller inte, säger Ulf Back.

Av de 20 fall rörande våldtäkt som togs upp i Gävleborgs domstolar åren 2016-2017 blev det en fällande dom i alla utom två.

– Vi har arbetat i många, många år med metodstöd för att ta fram ett så bra arbetssätt som möjligt – och i längden få fler lagförda, säger Ulf Back.

Att relationen mellan anmälda våldtäkter och väckta åtal varierar mellan åklagarkammare och -områden samt polisregioner kan bero på flera olika saker. Dels arbetsbelastning, dels om en och samma person utsatt flera för brott.

Kriminologen Jerzy Sarnecki är inte förvånad över granskningens resultat. Enligt honom är det allmänt känt att ytterst få våldtäktsanmälningar leder ända fram till domstol.

– När man tittar på domar så ska man var medveten om att det är ett otroligt selekterat urval. De flesta våldtäkter anmäls inte. Man kan utgå från att för varje anmäld våldtäkt är det nio som inte anmäls. Och av de som anmäls läggs dessutom de flesta utredningarna ned, eftersom det inte går att bevisa vad som hänt, säger han.

Enligt Jerzy Sarnecki kan resultatet förbättras, men inte särskilt mycket. Det eftersom det enligt honom är näst intill omöjligt att döma i många sexualbrottsmål, på grund av att det oftast handlar om något som skett mellan två personer, inte sällan berusade, utan vittnen och med visst samtycke i början.

– Om vi ska behålla rättssäkerhetskravet kommer det inte gå att öka andelen uppklarade fall. Det blir ord mot ord och då kommer det aldrig gå att avgöra vad som hänt. Och de fallen läggs rutinmässigt ned, säger han.

Fotnot: Statistiken har hämtats från Åklagarmyndigheten respektive Brå, som sedan sammanställts av redaktionen. Siffrorna påvisar relationen mellan antalet anmälda våldtäkter hos polisen och antalet brottsmisstankar som sedan leder till åtal, via Åklagarmyndigheten. Det kan finnas en viss eftersläpning mellan anmält brott och väckt åtal, som gör att ett åtal för ett anmält brott kan redovisas på efterföljande år. Åklagarmyndigheten och Brå använder olika begrepp när de redovisar lagföring för brott. Polisen redovisar antalet anmälningar, medan Åklagarmyndigheten använder begreppet brottsmisstankar.