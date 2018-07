Glädjebeskedet från branden i Tovåsen – räddningstjänsten lämnar över till markägare: "Branden är släckt"

Branden i Tovåsen spred sig på omkring 300 hektar och ökade under onsdagen och torsdagen i intensitet. Men nu kommer beskedet från Thomas Lindblom, styrkeledare från Sala-Heby räddningstjänst.

– Vi har ringat in det bra, vi har ringat in det i två sektorer, alltså sektor A och sektor B. I sektor B ser det väldigt lugnt och fint ut, det är kanske lite sämre i sektor A med like rökpuffar, säger han

– Branden är släckt, det kan finnas någon öppen låga inne i det släckta området, men det är oviktigt. Det är kanterna vi håller efter.

Under eftermiddagen kommer räddningstjänsten att lämna över släckningsarbetet till markägare och brandvakter från bland annat Svea skog är nu på plats för att bevaka att ingen brand blossar upp på nytt.