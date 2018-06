Gävlebon Sophie följer Backstreet Boys världen runt: "Sambon har gett mig frikort för Nick Carter"

Ingen som var ung omkring andra halvan av 1990-talet kan ha undgått Backstreet Boys-hysterin som pågick då. De svenska fansen tillhörde de mest dedikerade och det var även Sverige BSB kallade sitt andra hem. Mycket på grund av att det var i Cheiron-studion i Stockholm de spelade in sina största hits, skrivna av giganter som Max Martin och Dennis Pop.

TV: Höjdpunkter från Sophies deltagande i Backstreet Boys-gameshowen i maj på en kryssningsbåt i USA

Sophie Jensingers flickrum i Gävle var ett av många runtom i landet som var tapetserat med BSB-posters från golv till tak. Hon fastnade för dem när hon var runt tolv år, när första singeln "We've Got It Goin' On" släpptes i Sverige 1995. Redan då stack hon ut som synnerligen dedikerad. Hon fick dock vänta ända till 1997 innan hon fick se dem live första gången i Globen i Stockholm.

Under första halvan av 2000-talet tog hon en liten paus från idolerna, men fick upp intresset på nytt då comebackalbumet "Never Gone" släpptes 2005. Tre år senare var tanken att hon skulle se dem för första gången i vuxen ålder.

– Men då födde jag mitt första barn och var tvungen att sälja biljetten, säger Sophie.

Efter det har hon verkligen tagit revansch. 2012 fick hon träffa bandet för första gången under en meet n' greet och 2014 såg hon dem totalt nio gånger runtom i världen.

I maj var det dags igen under bandets fan-kryssning som utgick från gruppens hemtrakter i Miami, USA. 2 000 fans, de flesta i dag kvinnor i 30-årsåldern deltog under fyra dygn lång kryssning. Här fick Sophie vara med om något riktigt häftigt då bandet anordnade en alldeles egen gameshow kallad Double Trouble.

Alla på båten var indelade i grupp A eller grupp B och fem fans från respektive grupp fick komma upp för att tävla på scen med bandet.

– Det är ju helt random hur de väljer men jag tänkte ändå "kanske det blir jag". Och så hörde jag: "So-phie Jen-singer" ropas upp. Jag blir så otroligt chockad så jag knappt vet vad jag gör och får kravla upp där på scen, skakande som ett asplöv. Det visade sig att min favorit Nick samt Kevin var i mitt lag! Det var helt surrealistiskt, att lilla jag från Gävle fick vara där.

Bland tävlingsmomenten ingick brottning i sumodräkt mot Brian och att mumifiera Nick i toapapper.

– Jag var helt borta på scen och är glad att det finns bilder och video sparade.

Sophie menar att BSB är genuint intresserade och måna om sina fans. Det visade de till exempel genom att A.J. höll i gång med selfie-fotografering ända till fem på morgonen.

– De är väldigt down-to-earth och får verkligen oss fans att känna oss viktiga. Hade de bara gjort det för pengarna skulle de ju lika gärna kunna gömma sig på sina hytter.

Redan under 90-talet var det naturligt för många fans att utse sin favoritbandmedlem. Precis då som nu är Nick Carter den populäraste. Frågan är oundviklig, vad skulle Sophie göra om Nick försökte ragga upp henne?

– Alla i gruppen är ju gifta och har barn. Men min sambo Mattias har också gått med på att Nick är mitt frikort. Skulle Nick försöka ragga upp mig skulle jag bli smickrad, men jag hade nog inte gått hela vägen. Jag tror magin skulle försvinna då.

Gäller frikortet bara för en natt?

– Vi har inte diskuterat hur många gånger det gäller, haha.

Sent 2018 eller tidigt 2019 kommer Backstreet Boys nya album, ackompanjerad av världsturné.

– Jag kommer se dem så många gånger jag kan då, intygar Sophie.

