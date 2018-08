Fortsatt nedgång av husvagnar i Sverige – husbilar ökar: "Vi har en ny, växande kundkategori"

1987 kom "landsplågan" Man ska ha husvagn, av Galenskaparna och After Shave. Ett låt i tiden, då vi sett några riktiga toppår av nyregistreringar på omkring 13 000 nya husvagnar per år under 70-talet, och med en stabilt hög nytillförsel in på 80-talet. Just -87 var det totala antalet husvagnar i Sverige 205 816, enligt statistik från Husvagnsbranschens riksförbund, HRF, som har tagit fram siffror tillbaka till 1961.

En bit in på 90-talet var nyregistreringen av husvagnar fortsatt stark. Men vid millenieskiftet hände något, när husbilarna rullade in på marknaden. Fortfarande är husvagnen dominerande - och Sverige är världens husvagnstätaste land med 282 husvagnar på 10 000 invånare. När det gäller husbilar ligger vi på andra plats efter Finland.

Men de senaste åren har antalet nyregistreringar av husvagnar dalat, medan utvecklingen är den motsatta för husbilen. 2017 nyregistrerades 6405 husbilar i Sverige, siffran för husvagnar var 3440.

Lars Erik Paulsson vid HRF-kansliet:

– Husbilarna är en för Sverige relativt ny typ av fordon och i 17-19 år har vi fått en växande kundkategori att tala om, nämligen blivande eller nyblivna pensionärer.

Kundgruppen kännetecknas av god ekonomi och stor resvana.

Genom medlemsundersökningar har branschorganisationen fått kunskaper om att den här kundgruppen i hög utsträckning gått från ett aktivt liv med både villa och sommarstuga.

– Man går ju från att klippa gräset och måla om huset, till att åka och göra samma sak i sommarstugan, man ledsnar, konstaterar Paulsson.

– Sen har du båtägarna, som har mycket jobb på våren och hösten, och som byter båt mot husbil.

HRF tror inte att det är lika vanligt att husvagnsägare går över och byter till husbil. Det handlar om starka traditioner.

– Den du pratar med är en som gjort precis tvärt om det vanliga, vad gäller byte till husbil. Vi var husvagnscampare från mitten på 70-talet och bodde på campingplatser.

– Efter jättemånga år på camping och med dottern stor, har vi rest mycket mer än tidigare.

Husbil blev det självklara valet.

Är merparten av "husvagnsfolket" i dag en åldrande grupp?

– Det är både och. Men de som haft husvagn i alla år är i dag från pensionsåldern till omkring 85 år. De har alltid haft och kommer alltid att ha husvagn.

När har husbilarna gått om husvagnarna i Sverige?

– Inte inom överskådlig framtid. Sen vet vi inte vad våra politiker hittar på. Och jag tror att det ogenomtänkta bonus malus-systemet (det nya skattesystemet för fordonsskatten i Sverige) kommer att påverka en lång tid.

Vad är det bästa med husvagns- och husbilslivet?

– Jag har min egen kudde med mig. Jag vet vad jag har, inga otvättade hotellfiltar! Det är tryggheten och hemmakänslan, trots att man på resande fot.