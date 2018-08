Flera ministrar på besök i Hälsingland – landsbygdsministern till brandområdet

Margot Wallström besöker Bollnäs under måndagen för att kampanja på Brotorget och för ett samtal med Bollnäs föreningsliv.

Alice Bah Kuhnke träffar helahälsinglands chefredaktör Anders Ingvarsson under tisdagen och gör ett besök på Hälsinglands museum.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht stannar i landskapet under två dagar och kommer bland annat att besöka Dellenmejeriet och företaget Senseair i Delsbo under tisdagen och sedan ta del av arbetet i det brandhärjade Färila under onsdagen.

Slutligen gör Jimmie Åkesson (SD) två stopp i Hälsingland under sin valturné. Han talar i Hudiksvall under fredagen och i Söderhamn under lördagen.