Flera inbrott i Hälsingland – så många stölder har anmälts under sommaren

Det är en ägare till ett fritidshus i Gunnarsbo som råkat ut för ett inbrott mellan 26 juni och 1 juli. Tjuvarna hade klippt upp ett hänglås och tagit sig in i delar av sommarfastigheten. Bland annat stals bensin, röjsåg och en varmvattenberedare.

Under tisdagen stals smycken vid ett villainbrott i Edsbyn. Tjuvarna hade tagit sig in genom en altandörr under dagen och sedan stulit guld.

– Det gäller att vara uppmärksam för inbrotten, och det gäller även dagtid, säger Helena Sundberg, kommunpolis i Bollnäs och Ovanåker.

2-3 juli skedde även ett inbrott i ett garage i Enånger, där tjuvar stal bensin. Under samma tid stals även två registreringsskyltar på Mariboplan i Hudiksvall, och ett inbrott utfördes i en redskapsbod i Stocka.

Sammanlagt har det anmälts 26 inbrott i bostäder och fritidshus sedan 1 juni i Hälsingland.

– Den större delen har skett i norra Hälsingland och särskilt i Ljusdals kommun, säger Helena Sundberg.

Det är ändå en minskning av antalet inbrott om man jämför med förra året. Det var hela 42 inbrott i fritidshus under samma period 2017. Men även om det skett en minskning vill polisen dela med sig av en del tips för hur man kan försöka skydda sig från inbrottstjuvarna.

– Dels att grannarna håller ihop och noterar sånt som man ser. Om det är något som inte är normalt så är det bra att skriva ned det och exakt tidpunkt. Se över lås och larm och försök att märka godset. Det är svårt för oss att hitta gods som inte är märkt, och i värsta fall kan det vara så att den misstänkta får behålla godset om vi inte kan bevisa att det är stulet, säger Helena Sundberg.

De senaste dagarna har även en båt med trailer och motor till ett värde av 55 00 kronor stulits vid Dellen utanför Hudiksvall. Dessutom genomfördes en stöld ur en bil vid Torsbergsgymnasiet i Bollnäs där tjuvarna krossade en ruta och stal en dator, samt en stöld där en container på 22 kubik lastad med aluminium försvann vid Ålsjön i Söderhamn.

Inbrott i Hälsingland 1 juni-4 juli

Bollnäs – 3 inbrott i fritidshus

Hudiksvall – 1 inbrott i bostad, 6 inbrott i fritidshus

Ljusdal – 3 inbrott i bostad, 7 inbrott i fritidshus

Nordanstig – 1 inbrott i bostad, 1 inbrott i fritidshus

Ovanåker – 1 inbrott i bostad, 1 inbrott i fritidshus

Söderhamn – 2 inbrott i fritidshus